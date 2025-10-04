Ученые назвали легкую диету, которая способна продлить жизнь почти на четверть

Простая диета, продлевающая жизнь / © unsplash.com

Их исследование связывает выбор продуктов с ожидаемой продолжительностью жизни и показывает результаты, которые могут заинтересовать людей далеко за пределами Скандинавии.

Диета, сформированная принципами устойчивого развития

Скандинавские рекомендации просты и понятны. Они советуют меньше потреблять красного мяса и добавленного сахара, а подчеркивают цельнозерновые продукты, бобовые, рыбу и нежирные молочные изделия.

Идея заключается не в строгих ограничениях, а в балансе. Питание, которое полезно для организма, должно быть также безопасно для окружающей среды.

Эта философия стала основой исследования под руководством доцента Кристины Дам и аспирантки Анне Бак Мерч. Их работа проверила, живут ли дольше люди, придерживающиеся этих привычек. Ответ, основанный на многолетних данных, да.

Смертность снижается благодаря диете

“Наше исследование показало, что среди придерживающихся этих рекомендаций шведов среднего возраста смертность на 23% ниже, чем у тех, кто этого не делает — даже с учетом таких факторов, как образование, доход и физическая активность”, — отметила Дам.

Исследование также показало низшую смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто наиболее точно следовал рекомендациям.

Этот вывод основан на десятилетиях наблюдений. В двух крупных национальных когортных исследованиях — Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men — приняли участие более 76 000 шведов.

С 1997 года участники ежемесячно сообщали, что они едят и живут. Лишь немногие исследования учитывают детали образа жизни в течение столь длительных периодов.

Скандинавская диета и долголетие

Сравнивая данные, команда Орхусского университета смогла установить связь между качеством питания и состоянием здоровья.

Они выяснили, что те, кто наиболее точно соблюдал скандинавские рекомендации, жили дольше и реже сталкивались со смертью от рака или сердечно-сосудистых болезней. Даже после коррекции уровня дохода, образования или физической активности результаты оставались стабильными.

Это делает выводы особенно значимыми: они показывают, что питание само по себе может оказывать влияние на здоровье независимо от социального или экономического статуса. Взаимосвязь между тем, что мы ставим на тарелку, и продолжительностью жизни становится тяжело игнорировать.

В чем еще польза

“Наши результаты актуальны для стран Северной и Балтийской Европы, поскольку национальные рекомендации по питанию базируются на Nordic Nutrition Recommendations”, — отметила Дам. “Мы показываем, что соблюдение этих рекомендаций в целом приносит пользу общественному здоровью”.

“Но наши выводы идут дальше: поскольку рекомендации учитывают как пищевую ценность, так и влияние на климат, наше исследование демонстрирует, что устойчивое скандинавское питание полезно не только для здоровья, но и для окружающей среды”.

Здесь сообщение переходит от частной кухни к государственной политике. Скандинавская диета может не только продлевать жизнь, но стать моделью для глобальных стратегий. Страны, разрабатывающие диеты с учетом здоровья и климата, могут извлечь выгоду на обоих фронтах.

Скандинавская диета уменьшает выбросы углерода

Выбор продуктов имеет значение для планеты. Почти 30% выбросов парниковых газов связано с производством и потреблением пищи.

Разведение скота, чрезмерное использование ресурсов и расточительность пищей все способствуют проблеме. Скандинавские рекомендации напрямую решают это, предлагая продукты с более низким влиянием на окружающую среду.

До этого времени ни одно исследование не проверяло, улучшают ли такие климатически дружеские выборы состояние здоровья. Выводы Орхусского университета показывают, что устойчивое питание совместно с долголетием. Люди не должны жертвовать здоровьем ради планеты — оба фактора могут идти вместе.