Ученые назвали лучший сок для мужской потенции: вот что нужно пить мужчинам после 40

Какой сок нужно пить мужчинам после 40 лет

Здоровье мужчин, особенно после 40 лет становится важной темой. Эректильная дисфункция или импотенция связана с появлением других патологических процессов в мужском организме. Причина этого – современный образ жизни, стрессы, неправильное питание. Чаще это происходит из-за психологических проблем, например, депрессии или сильного стресса. Также следует учитывать образ жизни, наличие вредных привычек и сопутствующие патологии: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут вызвать проблемы с эрекцией. и другие факторы могут оказывать негативное влияние на потенцию.

Почему питание важно для мужской потенции

Рацион питания оказывает непосредственное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, гормональный фон и обмен веществ. Известно, что проблемы с потенцией часто возникают из-за нарушений кровообращения, препятствующих нормальному наполнению кровью органов малого таза. Правильно подобранные продукты, в частности, соки, могут улучшить состояние сосудов, нормализовать уровень тестостерона и повысить общий тонус организма.

Исследование, проявившее пользу соку для потенции

Специалисты из Тяньцзинского медицинского университета в Китае провели исследование, в котором приняли участие 1532 человека. Все мужчины были участниками программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она посвящена оценке здоровья и питания жителей США, поэтому у исследователей было достаточно информации о пищевых привычках, образе жизни, а также анамнезе добровольцев.

Средний возраст добровольцев составил 47 лет. Среди 1532 мужчин у 510 человек были проблемы с эрекцией. Контрольная группа составляла 1022 человека. Эксперты также учитывали, какие напитки употребляли мужчины, а это были алкогольные напитки, молочные, соки – виноградный, томатный, ананасовый, апельсиновый и яблочный.

Модель оценки учитывала возраст, вес, уровень дохода, а также учитывали этническую принадлежность, семейное положение, образование и наличие сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета, уровень тестостерона и депрессии.

Какой сок самый лучший для улучшения потенции

Оказалось, что виноградный сок был лучшим для потенции – у мужчин, употреблявших виноградный сок пять и более раз в неделю, риск столкнуться с нарушением эрекции был на 79% ниже, чем у участников, никогда его не пили.

Более того, виноградный сок оказался самым полезным для тех, кому уже исполнилось 40 лет – в этом случае вероятность снижения эректильной дисфункции достигала 83%. Среди младших мужчин уменьшение риска составило уже 27%.

Что касается других напитков, то ученые не обнаружили такую взаимосвязь.

Почему виноградный сок нужно употреблять мужчинам

Эксперты считают, что напиток из винограда, особенно красных сортов, богат фенольными соединениями с антиоксидантными свойствами, за счет них и достигается такой эффект. Виноградный сок богат антиоксидантами, в частности полифенолы, которые помогают уменьшить уровень оксидативного стресса в организме. Оксидативный стресс является одним из факторов, способствующих ухудшению кровообращения, снижению уровня тестостерона и развитию эректильной дисфункции. Виноградный сок также содержит вещества, улучшающие выработку оксида азота — важный компонент, который расширяет сосуды и улучшает кровообращение в органах малого таза.

Кроме того, виноградный сок помогает оздоровить кишечник, сердце, сосуды, снизить уровень холестерина в крови, что также положительно влияет на мужскую силу. Еще виноград и виноградный сок снижают риск развития сахарного диабета, тромбоза и инфарктов.

Читайте также: