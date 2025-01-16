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Ученые назвали лучший сок для мужской потенции: вот что нужно пить мужчинам после 40

Ученые назвали лучший сок для мужской потенции: вот что нужно пить мужчинам после 40

Сок для улучшения потенции

Какой сок нужно пить мужчинам после 40 лет

Здоровье мужчин, особенно после 40 лет становится важной темой. Эректильная дисфункция или импотенция связана с появлением других патологических процессов в мужском организме. Причина этого – современный образ жизни, стрессы, неправильное питание. Чаще это происходит из-за психологических проблем, например, депрессии или сильного стресса. Также следует учитывать образ жизни, наличие вредных привычек и сопутствующие патологии: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут вызвать проблемы с эрекцией. и другие факторы могут оказывать негативное влияние на потенцию.

Почему питание важно для мужской потенции

Рацион питания оказывает непосредственное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, гормональный фон и обмен веществ. Известно, что проблемы с потенцией часто возникают из-за нарушений кровообращения, препятствующих нормальному наполнению кровью органов малого таза. Правильно подобранные продукты, в частности, соки, могут улучшить состояние сосудов, нормализовать уровень тестостерона и повысить общий тонус организма.

Исследование, проявившее пользу соку для потенции

Специалисты из Тяньцзинского медицинского университета в Китае провели исследование, в котором приняли участие 1532 человека. Все мужчины были участниками программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она посвящена оценке здоровья и питания жителей США, поэтому у исследователей было достаточно информации о пищевых привычках, образе жизни, а также анамнезе добровольцев.
Средний возраст добровольцев составил 47 лет. Среди 1532 мужчин у 510 человек были проблемы с эрекцией. Контрольная группа составляла 1022 человека. Эксперты также учитывали, какие напитки употребляли мужчины, а это были алкогольные напитки, молочные, соки – виноградный, томатный, ананасовый, апельсиновый и яблочный.

Модель оценки учитывала возраст, вес, уровень дохода, а также учитывали этническую принадлежность, семейное положение, образование и наличие сопутствующих заболеваний, например сахарного диабета, уровень тестостерона и депрессии.

Какой сок самый лучший для улучшения потенции

Оказалось, что виноградный сок был лучшим для потенции – у мужчин, употреблявших виноградный сок пять и более раз в неделю, риск столкнуться с нарушением эрекции был на 79% ниже, чем у участников, никогда его не пили.

Более того, виноградный сок оказался самым полезным для тех, кому уже исполнилось 40 лет – в этом случае вероятность снижения эректильной дисфункции достигала 83%. Среди младших мужчин уменьшение риска составило уже 27%.

Что касается других напитков, то ученые не обнаружили такую взаимосвязь.

Почему виноградный сок нужно употреблять мужчинам

Эксперты считают, что напиток из винограда, особенно красных сортов, богат фенольными соединениями с антиоксидантными свойствами, за счет них и достигается такой эффект. Виноградный сок богат антиоксидантами, в частности полифенолы, которые помогают уменьшить уровень оксидативного стресса в организме. Оксидативный стресс является одним из факторов, способствующих ухудшению кровообращения, снижению уровня тестостерона и развитию эректильной дисфункции. Виноградный сок также содержит вещества, улучшающие выработку оксида азота — важный компонент, который расширяет сосуды и улучшает кровообращение в органах малого таза.

Кроме того, виноградный сок помогает оздоровить кишечник, сердце, сосуды, снизить уровень холестерина в крови, что также положительно влияет на мужскую силу. Еще виноград и виноградный сок снижают риск развития сахарного диабета, тромбоза и инфарктов.

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