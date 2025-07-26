Ученые назвали напитки, которые лучше освежают в жару: невероятно, но вода не на первом месте

Какие напитки лучше всего освежают в жару / © unsplash.com

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Британские ученые решили составить список напитков, которые лучше увлажняют организм. Интересно, что вода очутилась в рейтинге далеко не на первом месте.

В своем исследовании ученые предложили новый показатель — индекс гидратации напитков (ВНИ), характеризующий способность различных напитков содержать жидкость в организме на время после их потребления.

Согласно результатам эксперимента, цельное и обезжиренное молоко, а также растворы для пероральной регидратации оказались наиболее эффективными в поддержании гидратации, чем обычная вода. В исследовании принимали участие 73 здоровых человека, которые пришли в лабораторию после ночной голодовки, находясь при этом в нормальном водном балансе.

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Каждый участник выпивал по 1 л негазированной воды или одного из популярных напитков, среди которых цельное молоко, кофе и т.д. В течение следующих 4 часов учёные контролировали мочеотделение, чтобы определить, сколько потребленной жидкости фактически задерживается в организме.

В частности, молоко и растворы для пероральной регидратации оказались значительно эффективнее воды в плане поддержания водного баланса организма.

Как объяснил доктор Рональд Моган, автор исследования, молоко оказалось более увлажняющим за обычную воду благодаря наличию лактозы, небольшого количества белка и жира. Эти составляющие замедляют опорожнение желудка, благодаря чему жидкость задерживается в организме подольше. Кроме того, молоко содержит натрий, способствующий удержанию воды в теле, снижая выделение мочи.

Растворы для пероральной регидратации, содержащие умеренное количество сахара, натрия и калия также способствуют эффективной задержке жидкости в организме. В то же время апельсиновый сок продемонстрировал умеренный гидратирующий эффект: через 2 часа после его употребления его BHI был выше воды, но после коррекции на водное содержание разница потеряла статистическую значимость.

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Причина в том, что концентрированные сахара, содержащиеся в апельсиновом соке или круге, запускают осмотический процесс в тонком кишечнике — вода из организма перемещается туда для разбавления сахара. Технически все, что находится в кишечнике, рассматривается как вне тела.

Газированные напитки, как обычные, так и диетические, не имеют преимуществ над водой по содержанию жидкости — они не способствуют лучшей гидратации. Кофеин, содержащийся в кофе и чае, традиционно считают причиной обезвоживания, однако стандартная порция кофе объемом 360 мл из примерно 80 мг кофеина не вызывает усиленного мочеотделения у большинства людей.

Однако при потреблении кофеина в количестве свыше 300 мг, что примерно соответствует трем-четырем чашкам кофе, растет вероятность потери жидкости, особенно у людей, не имеющих привычки регулярно употреблять кофеин. Впрочем, это влияние носит временный и умеренный характер, а добавление молока в кофе может частично нивелировать этот эффект. Исследование также показало, что светлое пиво с содержанием около 4% алкоголя не вызывало значительного увеличения мочевыделения по сравнению с водой.