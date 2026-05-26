Ежедневное употребление стакана свежего фруктового сока или смузи может оказывать положительное влияние на психическое здоровье и снижать проявления депрессии.

Результаты работы были опубликованы в British Journal of Nutrition.

Исследователи изучали влияние фруктов и овощей на настроение

В исследовании приняли участие 42 взрослых, обычно потреблявших не более двух порций фруктов и овощей в день. Часть участников в течение четырех недель увеличила количество растительной пищи до рекомендованных пяти порций в день.

Половина этой группы также каждый день пила стакан 100% фруктового сока или смузи.

Ученые оценивали психологическое состояние участников с помощью специальных тестов на уровень тревожности и депрессии.

Участники с соком показали лучшие результаты

По итогам эксперимента именно люди, дополнительно употреблявшие фруктовый сок или смузи, продемонстрировали более низкие показатели депрессивных симптомов.

Автор исследования доктор Кортни Нил отметила, что многим людям сложно придерживаться рекомендаций по ежедневному потреблению фруктов и овощей, поэтому простые решения могут помочь улучшить пищевые привычки.

«Наше исследование показало, что простые и доступные решения, например небольшой стакан 100% фруктового сока или полосы ежедневно, могут помочь людям достичь нормы „пять в день“ и потенциально поддержать психическое благополучие», — пояснила она.

Ученые напоминают об умеренности

Исследователи подчеркнули, что фруктовые соки остаются источником витаминов, минералов и антиоксидантов, однако их следует употреблять в пределах сбалансированного рациона.

Эксперты обращают внимание на то, что соки содержат значительное количество природных сахаров. Чрезмерное потребление таких напитков может повышать риск ожирения, кариеса и диабета 2 типа.

В то же время, во время исследования у людей, которые ежедневно пили фруктовый сок, не зафиксировали негативного влияния на показатели метаболического здоровья.

Соавтор исследования доктор Оливер Шеннон считает, что простые изменения в питании могут играть важную роль в поддержании эмоционального состояния.

«Увеличение потребления фруктов, в частности, благодаря ежедневному стакану сока, может помочь поддерживать психическое здоровье», — отметил он.

