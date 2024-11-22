Ученые назвали один продукт, который нужно добавить в рацион всех мужчин: он повышает потенцию

Почему мед полезен для мужчин

Мед нужно добавить в ежедневный рацион именно мужчин по нескольким важным причинам :

улучшение половой жизни — этот продукт помогает продлить половой акт, лишает проявлений стресса, негативно влияющих на потенцию, а также содержит цинк, стимулирующий выработку половых гормонов;

— этот продукт помогает продлить половой акт, лишает проявлений стресса, негативно влияющих на потенцию, а также содержит цинк, стимулирующий выработку половых гормонов; профилактика простатита — мед положительно влияет на кровообращение, работу урогенитального тракта и предстательной железы, а также способен снимать воспаления, улучшая приток свежей крови;

— мед положительно влияет на кровообращение, работу урогенитального тракта и предстательной железы, а также способен снимать воспаления, улучшая приток свежей крови; положительное влияние на сердечно-сосудистую систему – мужчины, по статистике, более подвержены сердечным заболеваниям, чем женщины, а мед помогает очищать сосуды, дополнительно глюкоза обеспечивает питание миокарда, а витамины группы В и А укрепляют стенки сосудов;

– мужчины, по статистике, более подвержены сердечным заболеваниям, чем женщины, а мед помогает очищать сосуды, дополнительно глюкоза обеспечивает питание миокарда, а витамины группы В и А укрепляют стенки сосудов; помогает в зачатии — мед положительно влияет на качество семенной жидкости, содержащийся в нем витамин С также отвечает за подвижность сперматозоидов, а витамин D способствует выработке более качественной семенной жидкости;

— мед положительно влияет на качество семенной жидкости, содержащийся в нем витамин С также отвечает за подвижность сперматозоидов, а витамин D способствует выработке более качественной семенной жидкости; улучшение состояния нервной системы – этот продукт отличается хорошим успокаивающим действием, при регулярном его употреблении можно уменьшить проявления бессонницы, переутомления и раздражительности, мед содержит витамин С и фолиевую кислоту, укрепляющие нервную систему, а также натрий и калий, нормализующие ионный обмен;

– этот продукт отличается хорошим успокаивающим действием, при регулярном его употреблении можно уменьшить проявления бессонницы, переутомления и раздражительности, мед содержит витамин С и фолиевую кислоту, укрепляющие нервную систему, а также натрий и калий, нормализующие ионный обмен; помогает улучшить иммунитет и уменьшить проявления старения — мед содержит большое количество антиоксидантов, омолаживающих организм, а фитоциды и алкалоиды оказывают бактерицидное действие.

Как часто можно употреблять мед

Врачи указывают, что взрослым можно есть не больше 2-3 ч. ложек меда в день. Лучше употреблять его в чистом виде, не нагревая и не используя другие кулинарные воздействия.

Помните, что из-за нагрева полезные свойства меда значительно уменьшаются. А максимальная температура, до которой можно нагревать этот продукт, составляет 40 градусов.

В чем жалко меда: кому его нельзя употреблять

Следует помнить, что мед – это высококалорийный продукт, а еще достаточно сильный аллерген.

Мед запрещается употреблять людям с сахарным диабетом, он противопоказан из-за бронхиальной астмы и аллергии. Тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, его нужно употреблять с осторожностью.

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