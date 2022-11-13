Ученые назвали продукты, которые можно приравнять к наркотикам и сигаретам

Ученые пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты можно смело ставить в один ряд с наркотиками и сигаретами. Они наносят вред организму и вызывают зависимость.

Об этом пишет Daily Mail.

Группа исследователей во главе с профессором психологии Мичиганского университета Эшли Гиргардт пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты, к которым относятся и чипсы, выпечка, конфеты, хлопья, пончики, газированные напитки и многое другое, содержат огромное количество искусственных ароматизаторов, консерваторов.

Все это делает их вкусными, но также калорийными, жирными, сахарными или солевыми, что повышает риск ожирения или развития других заболеваний. В результате ученые пришли к выводу, что все это делает "вкусняшки" более похожими на наркотики, ведь они, собственно, далеки от натуральных по текстуре и вкусу.

Исследования показывают, что в США, например такие продукты составляют около 50% всего рациона местных жителей. Они также становятся причиной развития ожирения, делают людей более подверженными риску развития рака, например рака почек, болезни Альцгеймера и других. Регулярное употребление таких продуктов приведет к повышению уровня сахара в крови.

Ранее эксперт по здоровому питанию назвала шесть суперпродуктов, которые продлят жизнь.

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