Ученые назвали способ, который может омолодить организм на 4 года за месяц
Исследование показало, что простое изменение питания способно замедлить старение.
Австралийские ученые заявили, что простое изменение питания способно существенно повлиять на биологический возраст человека. По результатам нового исследования переход на рацион с меньшим количеством жиров и большей долей растительной пищи может «омолодить» организм примерно на четыре года всего за четыре недели.
Исследование провели учёные из Университета Сиднея, передает dailymail.
В эксперименте приняли участие 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. В течение месяца исследователи следили за 20 биомаркерами здоровья, среди которых уровень холестерина, инсулина, артериальное давление, индекс массы тела и окружность талии.
Целью было определить так называемый биологический возраст — состояние клеток организма, которое может отличаться от фактического возраста человека.
Участников случайным образом разделили на несколько групп с разными типами питания. Часть соблюдала смешанный рацион, где половину продуктов составляли животные белки, а половину — растительные. Остальные перешли на преимущественно растительное питание.
Также рационы отличались соотношением жиров и углеводов.
Кто показал лучшие результаты
Лучшие результаты показали люди, питавшиеся по схеме с высоким содержанием сложных углеводов и низким уровнем жиров. Их биологический возраст снизился в среднем на 4,1 года.
Рацион этой группы состоял преимущественно из цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей и крахмалистых овощей, в частности батата и тыквы.
Участники, потреблявшие больше растительной пищи, также продемонстрировали положительные результаты — их биологический возраст снизился примерно на три года по сравнению с теми, кто придерживался более жирного рациона.
Ученые предполагают, что такая диета помогает снизить воспаление в организме, улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы исследования подчеркивают, что пока рано говорить о гарантированном продлении жизни благодаря изменению питания. Для подтверждения долгосрочного эффекта требуется дополнительный анализ.