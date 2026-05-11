Ученые назвали способ, который может омолодить организм на 4 года за месяц

Диета омоложения / © pixabay.com

Реклама

Австралийские ученые заявили, что простое изменение питания способно существенно повлиять на биологический возраст человека. По результатам нового исследования переход на рацион с меньшим количеством жиров и большей долей растительной пищи может «омолодить» организм примерно на четыре года всего за четыре недели.

Исследование провели учёные из Университета Сиднея, передает dailymail.

В эксперименте приняли участие 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. В течение месяца исследователи следили за 20 биомаркерами здоровья, среди которых уровень холестерина, инсулина, артериальное давление, индекс массы тела и окружность талии.

Реклама

Целью было определить так называемый биологический возраст — состояние клеток организма, которое может отличаться от фактического возраста человека.

Участников случайным образом разделили на несколько групп с разными типами питания. Часть соблюдала смешанный рацион, где половину продуктов составляли животные белки, а половину — растительные. Остальные перешли на преимущественно растительное питание.

Также рационы отличались соотношением жиров и углеводов.

Кто показал лучшие результаты

Лучшие результаты показали люди, питавшиеся по схеме с высоким содержанием сложных углеводов и низким уровнем жиров. Их биологический возраст снизился в среднем на 4,1 года.

Реклама

Рацион этой группы состоял преимущественно из цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей и крахмалистых овощей, в частности батата и тыквы.

Участники, потреблявшие больше растительной пищи, также продемонстрировали положительные результаты — их биологический возраст снизился примерно на три года по сравнению с теми, кто придерживался более жирного рациона.

Ученые предполагают, что такая диета помогает снизить воспаление в организме, улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают, что пока рано говорить о гарантированном продлении жизни благодаря изменению питания. Для подтверждения долгосрочного эффекта требуется дополнительный анализ.

Реклама

Новости партнеров