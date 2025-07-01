Ученые назвали тропический продукт, который нужно обязательно добавить в рацион женщины: творит чудеса с организмом

Какая польза манго для женского организма / © Pixabay

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Об особой пользе манго рассказали в издании Eating Well.

В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 50 до 70 лет, проживавшие в Калифорнии и находившиеся в периоде постменопаузы.

Перед каждым визитом женщины в течение суток воздерживались от интенсивной физической активности и появлялись в исследовательский центр после ночного воздержания от еды.

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В ходе первого визита участникам исследования зафиксировали показатели АД и основные антропометрические данные. Через два часа эти измерения повторили, чтобы выявить возможные кратковременные изменения.

На второй встрече, состоявшейся через две недели, женщины употребили порцию свежего манго массой 330 граммов (примерно два стакана). Исследователи провели обследование перед употреблением фрукта и еще раз — через два часа после него. После этого участницам дали задание ежедневно в течение двух недель потреблять замороженное манго в том же количестве — половину утром, остальное вечером.

Во время третьего, заключительного визита после ночного воздержания от еды были вновь проведены аналогичные медицинские проверки.

На основе полученных данных исследователи отобрали шесть женщин для дополнительного этапа эксперимента. В них измеряли давление и брали образцы крови до еды и через два часа после. В один день они съедали свежую мякоть манго, другой — употребляли белый хлеб с такой же калорийностью и содержанием углеводов, как у фрукта.

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Результаты исследования показали, что регулярное употребление манго оказывает заметное и положительное влияние на работу сердца и состояние сосудов. На начальном этапе изменений жесткости артерий обнаружено не было, однако после употребления свежей мякоти манго эластичность артерий возросла — их жесткость уменьшилась на 38%.

Этот показатель — жесткость артерий — является индикатором гибкости сосудов, то есть их способности расширяться и сужаться в ответ на колебания давления. Чрезмерная ригидность сосудов может свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, после двухнедельного ежедневного употребления манго зафиксировано улучшение показателей АД: систолическое снизилось в среднем на 6 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,7 мм рт. ст. Наблюдалось также уменьшение общего холестерина на 9 мг/дл. Показатели глюкозы в крови через 2 ч после еды снизились на 5 мг/дл, что свидетельствует об улучшении обмена веществ.

Почему это особенно важно для женщин в постменопаузе

Для женщин, которые находятся в постменопаузальном периоде и имеют избыточный вес или ожирение, включение манго в ежедневный рацион может стать действенным и простым шагом к улучшению общего состояния здоровья. Благодаря высокому содержанию полезных веществ — таких как бета-каротин, витамин C и калий — этот фрукт способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови, поддерживает здоровую работу сердца и сосудов.

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Простые способы добавить манго в рацион:

Добавьте кубики манго в полосу — это сделает напиток естественно сладким и подарит тропический аромат.

Смешайте манго с овощными салатами — для свежести, цвета и сочной текстуры.

Используйте манго в качестве топинга для йогурта, овсянки или гранолы — вкусная и питательная идея для завтрака.

Готовьте фруктовую сальсу из манго — прекрасное дополнение к мясным или рыбным блюдам, сочетающим сладкий и пикантный вкус.