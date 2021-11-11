Ученые назвали витамины против старения

Исследования показывают, что некоторые витамины обеспечивают мощную поддержку организму против старения, и вы можете запастись большинством из них с помощью правильной здоровой пищи.

Многие из нас тратят деньги на средства и схемы против старения. Но стремление к молодости не должно быть столь сложным или дорогим. На самом деле это может начаться на вашей кухне.

Эти пять исследований витаминов доказывают, что полезные вещества помогают предотвратить старение. Читайте дальше, чтобы узнать больше, а чтобы обеспечить свое здоровье и здоровье других.

Витамин D

Кроме поддержания иммунной системы, которая начинает ослабевать со временем, витамин D помогает организму усваивать кальций, который увеличивает плотность костей. Поскольку организм стареет, ему нужна помощь: состояние ослабления костей, известное как остеопороз, поражает примерно почти половину всех людей старше 50 лет. Витамин D также важен для мышечного метаболизма, уменьшающегося с возрастом.

Хорошие пищевые источники витамина D включают жирную рыбу, такую как лосось, яйца, обогащенное молоко и злаки. Правда, трудно получить достаточное количество витамина с пищей, поэтому добавки, подобранные врачом – то, что нужно.

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Витамин С

Мощный антиоксидант, известный как витамин С, обеспечивает иммунную поддержку, нейтрализует свободные радикалы, вызывающие повреждения по всему телу, и необходим для производства коллагена, одного из белков, поддерживающего молодость кожи. Согласно обзору исследований 2021 года, опубликованному в журнале Molecular Biology Reports, витамин С также может защищать от укорочения теломер, частей хромосомы, которые содержат информацию о ДНК и становятся короче с возрастом.

Как квасить капусту, чтобы не темнела / Pexels

Витамин К

«Недавние исследования показали, что витамин К является жизненно важным кофактором активации нескольких белков, действующих против возрастных синдромов», — пишут исследователи в обзоре исследований 2021 года, опубликованном в журнале Antioxidants. Среди преимуществ витамина K они называют: предотвращение отверждения артерий и сердечных заболеваний, улучшение когнитивных функций, повышение чувствительности к инсулину и даже борьбу с раком.

Хорошие источники витамина К включают темно-зеленые листовые овощи (например, капуста, шпинат и брокколи), некоторые фрукты (включая авокадо, киви, чернику, ежевику и виноград) и некоторые орехи (например, кешью, фисташки и кедровые орехи).

Витамин А

Витамин А является основой для ретиноидов, золотого стандарта по уходу за кожей против старения — рецептурные рецепты, такие как Retin-A, и продукты, отпускаемые без рецепта, содержащие ретинол, могут увеличить обновление клеток кожи и разгладить тонкие линии и морщины, стимулируя выработка коллагена. Но преимущества витамина заключаются не только в глубине кожи: витамин А считается важным для когнитивной функции.

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Витамин Е

Еще один мощный антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса и повреждения - витамин Е. Он играет роль в здоровом старении. Некоторые исследования показали, что он может обладать нейропротекторными преимуществами, помогая поддерживать мозг в здоровом состоянии.

Богатыми источниками витамина Е являются авокадо, шпинат, растительные масла, орехи и семена.

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