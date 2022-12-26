Ученые назвали возраст, в котором худеть опасно: вы будете удивлены

Похудение, особенное резкое в определенном возрасте может угрожать здоровью. В каком возрасте похудение может повлечь негативные последствия, читайте в материале ТСН.ua

Существует мнение, что старикам и людям пожилого возраста противопоказано сбрасывать вес. Это может привести к изменению физиологических параметров организма. Чаще эксперты советовали худеть до 60 лет.

Но новое исследование китайских и американских ученых показало, что сбрасывать вес опасно и раньше – похудение после тридцати может угрожать здоровью. Ученые выявили, что сброс веса после тридцати, в среднем и пожилом возрасте чревато развитием болезни Альцгеймера в будущем.

Еще раньше было обнаружено, что индекс массы тела, который используется как показатель ожирения, связан с повышенным риском развития слабоумия в старости. Но эта связь пока остается противоречивой — лишние килограммы в среднем возрасте связаны с большим риском деменции в старости, в то же время избыточный вес у пожилых людей может снизить этот риск.

В исследовании китайских и американских ученых были проанализированы данные 2045 человек. Ученые пришли к выводу, что на нормальную работу мозга влияет не только набор веса, но и похудение и возраст, когда это происходит.

Самыми уязвимыми оказались люди, которые резко набирали лишние килограммы, а затем также резко лишались их. Люди, после тридцати резко худевшие, имели высокие риски развития Альцгеймера. Самый высокий риск был у людей, которые набирали вес в раннем среднем возрасте, а затем резко худели в позднем среднем возрасте.

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