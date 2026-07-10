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ТСН в социальных сетях

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Ученые назвали ягоду номер один, продлевающую жизнь

Благодаря чему черника может продлить жизнь

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Что есть, чтобы жить дольше

Что есть, чтобы жить дольше

Хотя генетика, уровень медицины и социальные факторы оказывают существенное влияние на продолжительность нашей жизни, ежедневное питание остается одним из самых мощных инструментов контроля за здоровьем. Согласно мнению диетологов Эллисон Нотт и Карен Ансел, существуют фрукты и ягоды, способные буквально добавлять годы в жизнь. И главным суперфудом для долголетия эксперты единодушно называют чернику.

Эти маленькие сочные ягоды имеют уникальный химический состав, который комплексно защищает организм от возрастных изменений и опасных хронических патологий.

Польза черники: 3 главные причины, почему черника продлевает жизнь

1. Мощная защита от хронических болезней с помощью антиоксидантов. Главное богатство черники — это высокая концентрация антоцианов, растительных пигментов, которые обеспечивают ей насыщенный темный цвет. Как отмечает диетолог Лиза Эндрюс, эти вещества ведут активную борьбу с оксидативным стрессом и хроническими воспалениями, вызванными свободными радикалами. Поскольку накопление поврежденных клеток со временем провоцирует развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, регулярная антиоксидантная защита критически важна. Учеными доказано, что для снижения риска этих опасных состояний необязательно есть ягоды килограммами — достаточно употреблять всего треть чашки черники в день.

2. Качественное улучшение работы кишечника Здоровый микробиом является фундаментом крепкого иммунитета и общего долголетия. Одна чашка черники обеспечивает организм 3,5 г клетчатки, что составляет почти 13% от суточной нормы. Клетчатка в сочетании с особыми соединениями — полифенолами — помогает регулировать работу пищеварительной системы, улучшает состав кишечной микрофлоры, а также помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

3. Сохранение здоровья сердца и функции мозга Регулярное употребление черники существенно снижает риск развития трех главных причин преждевременной смертности: болезней сердца, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера. Люди, часто добавляющие эту ягоду в рацион, значительно реже страдают от высокого холестерина, скачков артериального давления или сердечных приступов. Кроме того, черника помогает клеткам эффективнее реагировать на инсулин и защищает когнитивные функции мозга, предотвращая возрастное угасание памяти и болезни Паркинсона.

Польза черники

Польза черники

Советы диетологов: как правильно употреблять чернику

Черника отличается удивительной кулинарной универсальностью, поэтому ее можно легко включить в рацион в самых разных формах.

  • Свежие ягоды являются идеальным вариантом для быстрого и самостоятельного перекуса. Чтобы сделать такой прием пищи более сбалансированным и обеспечить длительное ощущение сытости, диетологи советуют сочетать чернику с источниками полезных жиров и белков, например с горстью орехов или кусочком сыра.

  • В холодное время года прекрасной и экономной альтернативой становится замороженная черника, полностью сохраняющая весь спектр своих полезных веществ и витаминов. Приобрести ее можно в любом супермаркете, однако при выборе следует внимательно изучать этикетку, чтобы убедиться в отсутствии вредных добавок, посторонних жиров или скрытого сахара. Если хочется теплого десерта, замороженные ягоды можно слегка прогреть в микроволновке или на плите, а затем смешать с натуральным несладким йогуртом.

  • Также черника прекрасно раскрывает свой вкус как компонент более сложных кулинарных блюд. Горсть ягод полезно добавлять к утренним полосам, поскольку высокое содержание клетчатки замедляет процесс усвоения сахара из напитка и предотвращает резкие прыжки глюкозы в крови. Кроме традиционного сочетания с овсяной кашей, хлопьями или йогуртом, сочная черника способна стать оригинальным акцентом в соленых летних салатах. Она идеально гармонирует со свежей зеленью, шпинатом, капустой кейл, орехами пекан, сыром фета и нежным авокадо.

Другие плоды для активного долголетия

Кроме черники, уверенно возглавляющей список суперфудов, специалисты по питанию выделяют еще несколько растительных плодов, способных качественно улучшить здоровье и обеспечить активное долголетие.

  • Сладкие апельсины являются мощным источником калия и витамина C. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании эластичности сосудов и контроле АД, что помогает надежно защитить организм от таких опасных катастроф, как инсульт и инфаркт.

  • Обычные яблоки снабжают организм весомым приливом полезных веществ. Один средний плод содержит около 4 г грубой клетчатки, которая необходима для правильного пищеварения, а также большое количество антиоксидантных полифенолов, которые успешно нейтрализуют оксидативный стресс и защищают клетки от старения.

  • Питательное авокадо, также фрукт, ценится за высокое содержание клетчатки и полезных мононенасыщенных жиров. Исследования подтверждают, что включение в рацион хотя бы двух порций авокадо в неделю вместо привычного сливочного масла, маргарина, жирного сыра или обработанного мяса позволяет существенно снизить риск развития ишемической болезни сердца.

  • Спелые вишни богаты специфическими антиоксидантами, обладающими выраженным противовоспалительным действием, помогают сохранить здоровье мозга и сердца, а также облегчают боль в суставах. Кроме этого, они содержат природный мелатонин, мягко улучшающий качество и продолжительность ночного отдыха, что является одним из базовых условий для долгой и здоровой жизни.

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Количество просмотров
541
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