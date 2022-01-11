Ученые обнаружили антитело, которое может помочь в лечении широкого спектра коронавирусов

Обнаружены антитела, ингибирующие широкий спектр семейства вирусов, включающий коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты.

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое можно использовать для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов – семейства вирусов, включающего коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты.

Портал Medical Xpress сообщил, что антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по всей вероятности, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации.

"Наши результаты показывают, что это очень хороший кандидат для клинической разработки терапии моноклональными антителами", — сказал Дэвид Вислер, исследователь из Медицинского института Говарда Хьюза и доцент биохимии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сиэтле, руководивший исследованиями.

Результаты исследования были представлены также в журнале Science.

О каком антителе идет речь

Антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и моноклональные антитела, используемые при лечении, S2K146 нацелен на вирусный спаечный белок.

В публикации в Science отмечается, что в экспериментах на сирийских хомячках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Ученые установили, что антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.

В результате любое изменение вирусного всплеска, что снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки, отмечает издание.

В ходе экспериментов ученые обнаружили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.

При этом, отмечают исследователи, ни одна из мутаций, присутствующих в недавно идентифицированном варианте "омикрон" SARS-CoV-2, не отразилась на связывании S2K146, хотя эффект полного набора мутаций "Омикрона" еще следует оценить.

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Ранее эта группа ученых обнаружила четыре класса антител, сохранивших свою способность нейтрализовать "омикрон", спаечный белок которого способен связываться с клетками в 2,4 раза лучше, чем спайк, обнаруженный в вирусе, выделенном в самом начале пандемии.

Кроме того, им не удалось подтвердить эффективность большинства разрешенных методов лечения COVID-19 моноклональными антителами – все они кроме одного не имели или имели заметно сниженную активность против "Омикрона" в лаборатории.