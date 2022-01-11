Ученые обнаружили антитело, которое может помочь в лечении широкого спектра коронавирусов

Обнаружены антитела, ингибирующие широкий спектр семейства вирусов, включающий коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты.
Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое можно использовать для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов – семейства вирусов, включающего коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты.
Портал Medical Xpress сообщил, что антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по всей вероятности, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации.
"Наши результаты показывают, что это очень хороший кандидат для клинической разработки терапии моноклональными антителами", — сказал Дэвид Вислер, исследователь из Медицинского института Говарда Хьюза и доцент биохимии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сиэтле, руководивший исследованиями.
Результаты исследования были представлены также в журнале Science.
О каком антителе идет речь
Антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и моноклональные антитела, используемые при лечении, S2K146 нацелен на вирусный спаечный белок.
В публикации в Science отмечается, что в экспериментах на сирийских хомячках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.
Ученые установили, что антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.
В результате любое изменение вирусного всплеска, что снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки, отмечает издание.
В ходе экспериментов ученые обнаружили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.
При этом, отмечают исследователи, ни одна из мутаций, присутствующих в недавно идентифицированном варианте "омикрон" SARS-CoV-2, не отразилась на связывании S2K146, хотя эффект полного набора мутаций "Омикрона" еще следует оценить.
Ранее эта группа ученых обнаружила четыре класса антител, сохранивших свою способность нейтрализовать "омикрон", спаечный белок которого способен связываться с клетками в 2,4 раза лучше, чем спайк, обнаруженный в вирусе, выделенном в самом начале пандемии.
Кроме того, им не удалось подтвердить эффективность большинства разрешенных методов лечения COVID-19 моноклональными антителами – все они кроме одного не имели или имели заметно сниженную активность против "Омикрона" в лаборатории.