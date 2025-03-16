Ученые обнаружили фрукт, который может снизить риск депрессии

Депрессия остается серьезной проблемой для миллионов людей по всему миру. По оценкам экспертов, от этого расстройства страдает около 5% взрослого населения. Ученые уже давно исследуют связь между психическим здоровьем, образом жизни и рационом питания, и недавно обнаружили, что определенные продукты могут помочь снизить риск развития депрессии.

Об этом пишет New York Post.

Исследование, опубликованное в журнале Microbiome, показало, что регулярное употребление цитрусовых оказывает положительное влияние на психическое благополучие. Научную работу возглавлял доктор Раадж Мехта, преподаватель Гарвардской медицинской школы и врач Массачусетской больницы общего профиля.

В рамках исследования были проанализированы данные более 30 000 женщин и результаты показали, что ежедневное потребление одного среднего апельсина снижает риск депрессии на 20%. При этом подобный эффект не наблюдался у людей, употреблявших другие фрукты, например яблоки или бананы.

Ученые предполагают, что эта связь может быть связана с действием кишечной бактерии Faecalibacterium prausnitzii. Она обладает мощными противовоспалительными свойствами и влияет на выработку нейротрансмиттеров, в частности серотонина и дофамина, которые играют ключевую роль в регуляции настроения.

Помимо питания важным фактором поддержания психического здоровья остается физическая активность. Как умеренные, так и интенсивные упражнения способствуют снижению риска депрессии и деменции.

Однако, как отмечают ученые, влияние образа жизни и питания на психическое состояние может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Включение цитрусовых в рацион, регулярные физические перегрузки и осознанный подход к приему лекарственных препаратов могут стать частью комплексного подхода к сохранению психического здоровья.