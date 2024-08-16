Ученые обнаружили связь между внешностью и продолжительностью жизни: кто живет дольше

Как внешность влияет на продолжительность жизни
Ученые из Университета Аризона и Техасского университета в Остине обнаружили корреляцию между внешней привлекательностью и продолжительностью жизни.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Social Science and Medicine, люди, которых считают более привлекательным, в среднем живут больше, чем люди, которых считают не привлекательными.
Были собраны и проанализировали данные, собранные в течение 65 лет, в отношении более 8300 учеников старших классов из штата Висконсин. Ученые сопоставили оценки привлекательности участников, сделанные независимыми экспертами на основе их фотографий с данными смертности.
Интересные результаты исследования
Исследование показало, что мужчины, которых считали не привлекательными, в среднем живут почти на год меньше, чем те, кого считали привлекательными. Для женщин эта разница более ощутима – не привлекательные женщины живут менее привлекательных на два года.
Объяснение результатов исследования
Ученые признают, что механизмы связи между привлекательностью и долголетием пока не понятны. Они предполагают, что внешняя привлекательность может отражать общее состояние здоровья человека, красивый человек, скорее всего, и здоровее.
Кроме того, внешняя привлекательность оказывает положительное влияние и на социальные взаимодействия человека. Привлекательные люди часто имеют определенные социальные предпочтения, такие как высший заработок, лучшее отношение со стороны окружающих и даже более мягкие приговоры в суде.
Социолог Коннор Шихан из Университета штата Аризона предположил, что привлекательность может иметь генетическую часть, непосредственно влияющую на продолжительность жизни.
Читайте также:
- 9 секретов долголетия от 263 самых старых жителей планеты
- Какой продукт нужно ежедневно употреблять в пищу, чтобы дожить до 101 лет: секретом поделилась долгожительница