Ученые обнаружили защиту от коронавируса – основу для разработки универсальной вакцины второго поколения

В новом исследовании впервые рассматривается как присутствие этих Т-клеток при воздействии SARS-CoV-2 влияет на процесс заражения.

Ученые Имперского колледжа Лондона установили, как влияет на заражение SARS-CoV-2 присутствие Т-клеток, возникших под влиянием других коронавирусов.

Об исследовании сообщил портал Medical Xpress.

"В то время как предварительные исследования показали, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2, в новом исследовании впервые рассматривается как присутствие этих Т-клеток при воздействии SARS-CoV-2 влияет на процесс заражения", – говорится в сообщении.

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Специалисты отмечают, что полученные ими результаты дают основу для разработки универсальной вакцины второго поколения, которая предотвратит заражение нынешними и будущими вариантами SARS-CoV-2, включая вариант "Омикрон".

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Великобритании не были ни инфицированы, ни вакцинированы против SARS-CoV-2. В нем принимали участие 52 человека, контактировавших с больным COVID-19, подтвержденным ПЦР-тестом.

Участники провели ПЦР-тесты в самом начале и через 4 и 7 дней, чтобы определить, развилась ли у них инфекция.

Образцы крови у 52 участников были взяты в течение 1-6 дней после того, как они испытали влияние вируса, что позволило исследователям проанализировать уровни ранее существующих Т-клеток, индуцированных предыдущими инфекциями, вызванными коронавирусом простуды, которые также перекрестно распознают белки. -2.

Исследователи обнаружили, что уровни этих кросс-реактивных Т-клеток были значительно выше у 26 не заразившихся по сравнению с 26 больными.

"Эти Т-клетки нацелены на внутренние белки вируса SARS-CoV-2, а не на спаечный белок на поверхности вируса, чтобы защитить его от инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие вакцины не вызывают иммунного ответа на эти белки. Между тем, они могут стать мишенью вакцины, которая дает долговременную защиту, так как реакция Т-клеток сохраняется дольше, чем реакция антител.

В то же время ученые признают, что их исследование было несколько ограничено, в том числе из-за небольшого количества участников, 88% которых были белыми европейцами, что не позволяет моделировать демографические факторы.