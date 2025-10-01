Ученые определили черты характера, реально продлевающие жизнь

Какие черты характера влияют на долголетие / © unsplash.com

Об этом пишет The Guardian. Исследователи не пытались классифицировать участников по типам личности, а сосредоточились на словах, которыми люди описывали себя.

Оказалось, что такие характеристики, как “активный” или “энергичный”, точнее прогнозируют продолжительность жизни, чем привычные психологические категории типа экстраверсии.

Самый сильный показатель долголетия — слово “активный”. Те, кто описывал себя этим словом, реже умирали в течение наблюдения: их риск смерти был на 21% ниже.

Также к более долгой жизни были связаны черты характера, такие как организованность, трудолюбие и ответственность. В то же время отрицательно окрашенные характеристики — “тревожный”, “капризный”, “легко расстраивается” — чаще присущи тем, кто уходил из жизни раньше.

Ученые отмечают: это не означает “роковой” предопределенности. Личные черты влияют на поведение, а оно, в свою очередь, отражается на здоровье. Например, организованные люди чаще соблюдают здоровый режим, а активные — ведут подвижный образ жизни и лучше справляются со стрессом.

В будущем такие личные особенности могут стать частью новейших медицинских подходов. Личностные опросники способны дополнять стандартные методы оценки здоровья и помогать определять людей, которым может потребоваться дополнительная поддержка для сохранения здоровья и профилактики хронических заболеваний.