Ученые определили лучшее время для тренировок, чтобы похудеть

Ученые из Медицинского центра Лейденского университета Нидерландов сосредоточились на поиске идеального времени для тренировок.

Об этом пишет издание Daily Mail.

В ходе исследования они обследовали около 7 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет. У большинства из них индекс массы тела составлял 27 и выше – то есть они имели избыточный вес или страдали от ожирения.

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Результаты исследования показали, что физические нагрузки (от умеренных до высоких) снижают содержание жира в печени, а также сопротивление инсулина. В то же время ученые заметили одну интересную деталь: выполнение упражнений во второй половине дня с полудня до полуночи снижали резистентность к инсулину на 18-25%. Однако разницы между утренними тренировками или равномерной активностью в течение дня не наблюдалось.

Исследователи считают, что тренировки в окне между полуднем и полночью лучше подходят для тех, кто хочет контролировать свой вес, похудеть, а также снизить шансы заболеть диабетом второго типа.

Ранее специалисты заявили, что шоколад помогает женщинам похудеть.

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