Действительно ли нужно закрывать крышку унитаза во время смывания / © Unsplash

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Впервые исследование о брызгах из туалета ученые проводили в середине XX века. 1975 начали активно обсуждать тот факт, что можно даже заразиться определенными болезнями, если не закрывать крышку унитаза во время смывания.

2022 ученые из Университета Колорадо даже представили видео, в котором наглядно показали, как шлейф из микрочастиц поднимается в воздух. После такой демонстрации люди поняли, как мало они замечают из того, что их окружает. Скорость полета загрязненных бактериями из унитаза частиц воды поразила воображение. Она ведь составляет 2 м/сек. То есть после 8 секунд смывания в воздухе шлейф достигает высоты в 1,5м.

2019 ученые из Университетского колледжа Корка решили разместить специальные датчики в общественном туалете, которые помогли отследить брызги загрязненной воды. Тогда же был сделан вывод, что при опущенной крышке количество влаги при смывании в среднем снижается на 50%. Однако при этом увеличивается сам диаметр водяных частиц и концентрация бактерий в них. Более того, эти бактерии на целых 11 мин дольше остаются в воздухе, чем при смывании с открытой крышкой.

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Исследователи из Аризоны тоже решили провести эксперимент. Они взяли кишечную палочку как бактерию-хозяина и бактериофаг MS2, а затем заправили этой смесью домашние и офисные туалеты. Смыв воду, они взяли образцы с разных точек на стенах, полу и унитазе через несколько минут. Затем эксперимент повторили, но дополнительно добавили в воду чистящее средство сантехники.

Результаты оказались непредсказуемыми. Незакрытый общественный туалет был грязнее домашнего. Однако закрытая крышка совсем не спасла сиденье унитаза от бактерий. Потоком воздуха они свободно передвигались по помещению.

Что тогда делать? Ученые говорят, что справиться с проблемой поможет чистка унитаза ершиком с дезинфицирующим средством. Это на 99,99% снижает уровень загрязнения. Подобно работают и те средства, которые крепятся на бортик унитаза.

А еще, если кто-то в доме заболел, то чистка унитаза после каждого смывания обязательна. Дело в том, что в воздух попадает шлейф не только с кишечной палочкой, но и норовирусами и бактериями, вызывающими респираторные заболевания, стоит только больному человеку зайти в туалет. Они способны надолго оставаться в воздухе, ожидая, пока новый человек не вдохнет их.

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