Дата публикации
145
Ученые раскрыли секрет: идеальное время суток для потребления авокадо, чтобы получить максимум пользы

Авокадо давно перестало быть редким продуктом на наших кухнях. Сегодня его добавляют к тостам, салатам, смузи, боулам и даже полезным десертам.

Татьяна Мележик
Когда есть авокадо для здоровья

Когда есть авокадо для здоровья / © pexels.com

Но многие задумываются: когда лучше есть авокадо, чтобы получить максимальную пользу для здоровья? Диетологи убеждают: время потребления этого популярного суперфуда действительно имеет значение.

Чем полезно авокадо для организма

Авокадо считают одним из самых ценных продуктов здорового питания. В его составе содержатся мононенасыщенные жиры, клетчатка, калий, витамины группы B, витамин Е и антиоксиданты. Благодаря такому сочетанию фрукт:

  • поддерживает сердечно-сосудистую систему;

  • способствует нормализации обмена веществ;

  • помогает дольше ощущать сытость;

  • поддерживает стабильный уровень энергии в течение дня;

  • может оказывать положительное влияние на качество сна и работу нервной системы.

Именно поэтому диетологи советуют обратить внимание не только на количество, но и на время суток, когда вы едите авокадо.

Авокадо на завтрак: стабильная энергия и контроль аппетита

Завтрак из авокадо — один из самых популярных вариантов в рационе поклонников здорового питания и правильного похудения. Полезные жиры в составе фрукта замедляют усвоение углеводов, благодаря чему уровень сахара в крови постепенно повышается.

Это дает сразу несколько преимуществ:

  • дольше сохраняется чувство сытости;

  • уменьшается потребность в перекусах;

  • поддерживается концентрация и трудоспособность.

Особенно полезным авокадо утром будет для людей, контролирующих вес или имеющих инсулинорезистентность.

Лучшие сочетания для завтрака:

  • тост из цельнозернового хлеба и авокадо;

  • авокадо с яйцами;

  • овощные боулы с авокадо.

Кому подходит больше всего: людям с активным утренним графиком или тем, кто хочет избежать переедания в течение дня.

Авокадо на обед: польза для сердца и пищеварения

Обед также считается идеальным временем для авокадо. Благодаря высокому содержанию клетчатки фрукт поддерживает здоровую работу кишечника, а калий помогает регулировать АД.

Кроме того, добавление авокадо к блюдам имеет еще одно преимущество: оно улучшает усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Лучшее авокадо сочетается с:

  • овощными салатами;

  • рыбой;

  • курицей или индейкой;

  • белковыми блюдами.

Такой баланс помогает избежать ощущения тяжести после еды и поддерживает стабильный уровень энергии.

Кому подходит больше всего: людям, которые хотят долго оставаться сытыми и не тянуться к сладости ближе к вечеру.

Можно ли есть авокадо вечером

Авокадо не относится к тяжелым пищеварительным продуктам, однако оно достаточно калорийно. В среднем 100 грамм содержит около 160-200 ккал, поэтому вечером важно контролировать порцию.

В то же время в составе фрукта есть магний и полезные жиры, которые способствуют расслаблению нервной системы. Если ужин легкий — например, из овощей, рыбы или кисломолочных продуктов — небольшое количество авокадо может даже помочь избежать ночного голода.

Кому стоит быть осторожным:

  • людям с чувствительным пищеварением;

  • тем, кто строго контролирует калорийность рациона.

Когда лучше есть авокадо

По словам экспертов по здоровому питанию, оптимальное время для потребления авокадо — первая половина дня, то есть завтрак или обед. В это время организм наиболее эффективно использует энергию из полезных жиров.

Впрочем , универсального правила нет. Более важными остаются три фактора:

  • размер порции (примерно половина плода в день — оптимально);

  • баланс в ежедневном рационе;

  • индивидуальные особенности организма

В итоге диетологи отмечают: авокадо — это полезный суперфуд, который приносит максимум пользы тогда, когда становится частью сбалансированного питания.

