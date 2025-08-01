Ученые рассказали, как свет может спровоцировать развитие диабета и к чему здесь смартфоны

Какой свет может спровоцировать появление диабета / © Фото из открытых источников

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Последние масштабные исследования UK Biobank, в которых приняли участие около 85 000 человек от 40 до 69 лет, обнаружили связь между влиянием искусственного света ночью и повышенным риском развития диабета 2 типа. Участники в течение девяти лет носили специальные наручные устройства, фиксировавшие уровень освещенности круглосуточно. Анализ этих данных показал, что у людей, которые подвергались большему ночному световому воздействию, вероятность возникновения диабета была существенно выше — и это не было связано с качеством или продолжительностью сна.

Специалисты в статье для журнала The Lancet отмечают, что ночной свет, освещающий наши улицы и дома, способен сбивать естественный циркадный ритм организма. Этот ритм контролирует, среди прочего, выделение гормонов, отвечающих за метаболизм. Нарушение этого процесса может вызвать проблемы с регулированием сахара в крови, развитие инсулинорезистентности и набор избыточного веса.

Тип света, которому человек подвергается ночью, имеет большое значение. По словам ученых, наиболее вреден синий спектр света от экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров. Хотя теплый желтый свет ночника тоже влияет на организм, сам холодный синий свет больше подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за качественный сон. Когда мелатонин нарушен, нарушается и внутренний биологический ритм организма.

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В то же время ученые предостерегают, что развитие диабета могут вызывать и другие факторы, такие как режим питания или стиль жизни участников исследования.

Однако они подчеркивают, что связь между ночным светом и нарушениями обмена веществ очень вероятна, особенно учитывая, что аналогичные результаты были подтверждены в экспериментах на животных и людях.

Что можно сделать:

В первую очередь, совсем отказываться от смартфонов не стоит, но стоит существенно сократить их использование вечером.

Следует закрывать окна шторами и выбирать ночники с теплым светом, а еще лучше — совсем не пользоваться ими после полуночи.

И главное — помните, что главными факторами риска развития диабета 2 типа остаются избыточный вес, низкая физическая активность и неправильное питание.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к каким-либо действиям или рекомендациям по лечению. Для принятия важных решений по здоровью обязательно консультируйтесь с квалифицированным медицинским специалистом.

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