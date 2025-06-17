Какие фрукты поднимают настроение / © Unsplash

Реклама

Это выяснили учёные из Новой Зеландии. Интересно, что один хорошо известный всем фрукт уже через 4 дня употребления помогает улучшить настроение. Однако, отмечают диетологи, не следует полагаться только на питание. Кроме этого, в ходе исследования был выявлен один важный нюанс.

То, что мы едим, и наше психологическое состояние тесновато соединены меж собой. К примеру, употребление определенных продуктов может стать причиной бесконтрольных вспышек гнева. Проведя эксперименты, ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии были поражены эффектом от обычного нам киви.

Как показало исследование, употребление всего лишь 2 желтых киви в день улучшало настроение участникам эксперимента. Ученые связали такие результаты с тем, что в киви содержится много витамина С, а потому решили сравнить результаты с теми людьми, которые не ели ничего, что имеет этот элемент.

Реклама

В последнем исследовании приняли участие три группы участников:

первая группа съедала в день 2 киви;

вторая группа принимала ежедневно 250 мг витамина С;

третья группа получала плацебо без витамина С.

Исследование длилось восемь недель, все участники (155 человек) были в возрасте от 18 до 35 лет и имели низкий уровень витамина С в организме.

Людей обследовали с интервалом в две недели, а чтобы проверить уровень витамина С, брали образец крови натощак и измеряли настроение, жизненный тонус и самочувствие. Также участники через день фиксировали свои самочувствие, настроение, количество и качество сна, уровень физической активности из-за опроса в смартфоне.

Эксперимент показал, что употребление киви действительно помогает улучшить настроение. Причем всего за 4 дня. Хотя наибольший эффект можно достичь через 14-16 дней после начала употребления. Таблетка с витамином С также немного улучшила настроение, а вот плацебо не сработало.

Реклама

Авторы исследования считают, что на психическое здоровье оказывают положительное влияние и другие вещества, содержащиеся в киви. К примеру, фолиевая кислота, клетчатка, калий.

Однако врачи-диетологи предупреждают, что употребление только одного фрукта не поможет в борьбе с психологическими проблемами. Кроме этого следует отметить, что киви не единственный продукт, содержащий большое количество витамина С. Например, его можно также найти в брокколи или сладком перце. Хотя в желтых киви этого вещества действительно гораздо больше.

А вот нюанс состоит в том, что исследование было частично финансировано одним из самых крупных продавцов киви в мире Zespri International, а потому его результаты можно продиктовать маркетингом.

Читайте также:

Реклама