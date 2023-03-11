Ученые разработали анализ крови, определяющий риск развития тревоги, депрессии и стресса

Один из стартапов уже создает такие анализы для использования врачами.

Исследователи из Школы медицины Университета Индианы разработали анализ крови для определения риска развития у человека тревоги, а также, чтобы предоставить понимание его текущего состояния и рекомендовать наилучший курс лечения.

Об этом пишет Science alert.

Тест, основанный на биомаркерах, тесно связанных с изменением настроения, также может определить, вероятно ли, что человек будет больше волноваться в будущем и как изменения в гормональном фоне могут повлиять на его тревогу.

Теперь стартап MindX Sciences создает анализ крови для использования врачами.

"Наличие чего-то объективного вроде этого, где мы можем знать текущее состояние человека, а также его будущие риски и то, какие варианты лечения соответствуют его профилю, является очень мощным в помощи людям", — отметил психиатр-нейроболог Александр Никулеску из Медицинской школы Университета Индианы.

Так, исследователи создали анализы крови на депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство и боль.

Ученые отмечают, что тестирование образцов крови – это удобный и объективный способ узнать, что происходит в нашем теле и мозге. Измеряя количество белка, фермента, гормона или другой молекулы, тесно связанной с заболеванием, специалисты имеют еще один инструмент для принятия обоснованного решения.

При разработке анализа на определение риска развития тревоги исследователи распределили пациентов на три группы.

Первая группа, названная группой "обнаружения биомаркеров", состояла из 58 человек (41 мкжчина и 17 женщин), чей уровень тревоги изменялся по крайней мере один раз от визита к визиту. Эта группа позволила команде искать возможные биомаркеры, которые могут быть связаны с изменениями тревоги.

Лучшие кандидаты на биомаркеры, найденные в этой группе обнаружения, были протестированы на второй группе добровольцев, которая состояла из 40 человек (32 мужчины и 8 женщин). Эту группу назвали группой "проверки биомаркеров". Этот процесс проверки был важен, чтобы убедиться, что биомаркеры могут предугадать изменения тревоги надежным и точным способом.

Проверенные биомаркеры были использованы в тестировании биомаркеров для прогнозирования состояний высокой тревоги и клинически серьезной тревоги в третьей группе. Эта группа "тестирования биомаркеров" состояла из 161 мужчины и 36 женщин для прогнозирования состояний высокой тревоги и 159 мужчин и 36 женщин для прогнозирования клинически сильной тревоги.

Наконец, используя результаты всех трех групп, исследователи нашли и подтвердили 19 биомаркеров крови, которые можно использовать для прогнозирования изменений в тревожности.

Исследователи также отметили тот факт, что не все пациенты реагируют на текущие методы лечения тревоги, и это демонстрирует, насколько важно продолжать исследования, чтобы найти новые и лучшие методы лечения.

Поэтому они надеются, что новые тесты на биомаркеры крови можно использовать, чтобы подбирать пациентам нужное лекарство, измерять эффективность лечения и находить новые способы использования старых препаратов.

Напомним, эксперты назвали безопасные продукты, которыми можно "заедать" стресс.

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