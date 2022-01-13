Ученые разработали новый метод ранней диагностики рака

Анализ 70 метаболитов крови поможет выявить рак на ранней стадии.

Ученые из Оксфорда разработали новый метод ранней диагностики рака, при котором наличие какой-либо злокачественной опухоли определяют концентрацию 70 метаболитов крови методом ядерного магнитного резонанса. Исследователи протестировали разработку на 294 пациентах, которые обратились в больницу с жалобами на усталость и потерю веса. Чувствительность метода по результатам работы, опубликованной в Clinical Cancer Research, оказалась 94%.

Рак на начальных этапах часто никак не проявляет себя, а когда пациент замечает первые симптомы и приходит к врачу, то заболевание уже находится в стадии, когда его сложно лечить.

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Поэтому ранняя диагностика рака имеет решающее значение для улучшения результатов терапии.

Поэтому команды ученых во всем мире пытаются разработать методы ранней диагностики рака. Исследователи из Массачусетского университета, например, научились диагностировать онкологические заболевания по анализу мочи: они использовали наночастицы, модифицируемые протеазами рака и в таком измененном виде выводятся из организма. Такой метод позволяет диагностировать рак уже через несколько недель после его возникновения.

Кроме этого, для выявления рака нередко используют анализ крови. Так американские исследователи создали тест, с помощью которого определяют как мутации ДНК, так и белковые маркеры. На основании таких комбинированных данных можно с высокой точностью диагностировать восемь видов рака.

Еще одну тест-систему, анализирующую состав крови, создали исследователи из Оксфордского университета во главе с Фей Пробертом (Fay Probert). В ней используется спектроскопия ядерного магнитного резонанса, измеряющая концентрацию 70 метаболитов. По такому набору параметров, рассчитанным для каждого пациента, можно определить, есть ли у человека злокачественная опухоль или нет независимо от вида.

Ученые проверили, насколько чувствителен разработанный метод, а также посмотреть, можно ли с помощью него понять, появились ли у пациента метастазы. Они набрали в исследование 294 человека, которые обратились к врачу с жалобами на усталость и снижение массы тела. Эти симптомы могут являться признаками рака, но необязательно говорят об онкологическом заболевании. У всех пациентов взяли кровь на анализ и выяснили состав содержащихся в ней метаболитов.

Тест-система выявила рак у 27 пациентов. При этом ошибалась она только в 1 случае из 20 исследованных. Ученые заключили, что чувствительность метода составила 94 процента. Кроме того, метод предусматривал метастазы в 94 процентах случаев.

Исследователи хотят ввести этот метод ранней диагностики рака в обычные больницы, но для этого в будущем еще понадобятся тесты на больших выборках пациентов с разными видами рака.

Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет снизить смертность от них. Например, скрининг раком легких по результатам метаанализа уменьшил смертность от этой болезни на 16%.