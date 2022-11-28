Ученые развенчали миф о 8 стаканах воды, которые необходимо обязательно выпить в день

Специалисты доказали, что нет никакой необходимости выпивать 8 стаканов воды в день, ведь здоровье это не улучшит.

Новое исследование ученых показало, что на самом деле многим из нас совсем не нужно выпивать по 8 стаканов воды в день.

Об этом пишет Daily Mail.

Однако в новом исследовании свои усилия соединили немногим более 90 ученых из разных уголков мира. Все они сотрудничали, чтобы измерить обращение воды в организме человека, использовав новый метод.

Всего в исследовании приняли участие более 5,5 тысяч человек из двух десятков стран. В процессе исследования участникам необходимо было выпить отмеренное количество воды, обогащенной дейтрием, который в организме человека естественным образом и не несет угрозы. После этого исследователи измерили, с какой скоростью дейтрий исчезает из организма, то есть измерили скорость процесса кругооборота воды в организме человека.

Результат показывает, что людям, проживающим в более жарких и влажных регионах и больших высотах, а также спортсменам, беременным и кормящим женщинам, необходимо больше воды из-за того, что скорость ее оборота в организме выше.

Исследователи отмечают, что объем воды во многом зависит от того, какую пищу мы едим. Кроме того, в дневную норму воды в день также следует включать кофе, чай, соки и другие напитки, которые мы употребляем.

Исследователи пришли к выводу, что потребление 8 стаканов воды в день, скорее всего, не повредит человеческому организму, однако и пользы не принесет.

Согласно традиционному мнению медиков, пить простую воду следует для профилактики болезней почек и ожирения.

Ранее стало известно, что исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этого процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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