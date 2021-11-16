Ученые сообщили, что нашли второго человека, который естественным образом вылечился от ВИЧ

Это вызывает надежды на предстоящее лечение ВИЧ.

В Аргентине зафиксирован второй случай природного выздоровления от ВИЧ-инфекции. Женщина не принимала антивирусных препаратов, поэтому ученые могут говорить о победе над болезнью, если поймут механизм самоисцеления.

Как чувствовала себя ВИЧ-инфицированная женщина

Женщина из Эсперансы, которой диагностировали заболевание в 2013 году, никогда не выявляла никаких признаков болезни. И традиционные тесты не обнаружили доказательств того, что вирус жив и размножается в его организме. Только наличие антител свидетельствовало о том, что она когда-либо была инфицирована.

С 2017 года исследователи в Аргентине и Массачусетсе собирали у нее образцы крови, тщательно сканируя ДНК более миллиарда клеток. Они искали признаки вируса, котоорый никак не проявлял себя.

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Stat пишет, что, скорее всего, аргентинка принадлежала к группе элитных контролеров. Их среди ВИЧ-инфицированных очень мало – до 2,5%. Это люди, вирусная нагрузка в организме которых много лет не превышает 50 копий вируса на миллилитр.

Считается, что T-лимфоциты элитных контроллеров дают более сильный иммунный ответ, в результате зараженные клетки быстро уничтожаются. Эта особенность позволяет ВИЧ-инфицированным не принимать антиретровирусные препараты, причем у них не развивается СПИД.

Ученые пока полностью не понимают механизм подавления ВИЧ в организме элитных контролеров. Если исследователи разберутся, они смогут разработать препарат, который поможет иммунной системе других пациентов уничтожать вирус.

Первой пациенткой, вылечившейся от ВИЧ-инфекции без терапии, стала американка Лорин Вилленберг в 2020 году. В настоящее время ей 67 лет, организм женщины контролировал вирус на протяжении почти трех десятилетий.

Пока известно лишь о двух случаях полного избавления от ВИЧ благодаря медицинской помощи. Оба пациента — лондонский и берлинский — пережили трансплантацию костного мозга.

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