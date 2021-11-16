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Ученые сообщили, что нашли второго человека, который естественным образом вылечился от ВИЧ

Ученые сообщили, что нашли второго человека, который естественным образом вылечился от ВИЧ

pixabay.com

Это вызывает надежды на предстоящее лечение ВИЧ.

В Аргентине зафиксирован второй случай природного выздоровления от ВИЧ-инфекции. Женщина не принимала антивирусных препаратов, поэтому ученые могут говорить о победе над болезнью, если поймут механизм самоисцеления.

Как чувствовала себя ВИЧ-инфицированная женщина

Женщина из Эсперансы, которой диагностировали заболевание в 2013 году, никогда не выявляла никаких признаков болезни. И традиционные тесты не обнаружили доказательств того, что вирус жив и размножается в его организме. Только наличие антител свидетельствовало о том, что она когда-либо была инфицирована.

С 2017 года исследователи в Аргентине и Массачусетсе собирали у нее образцы крови, тщательно сканируя ДНК более миллиарда клеток. Они искали признаки вируса, котоорый никак не проявлял себя.

Stat пишет, что, скорее всего, аргентинка принадлежала к группе элитных контролеров. Их среди ВИЧ-инфицированных очень мало – до 2,5%. Это люди, вирусная нагрузка в организме которых много лет не превышает 50 копий вируса на миллилитр.

Считается, что T-лимфоциты элитных контроллеров дают более сильный иммунный ответ, в результате зараженные клетки быстро уничтожаются. Эта особенность позволяет ВИЧ-инфицированным не принимать антиретровирусные препараты, причем у них не развивается СПИД.

Ученые пока полностью не понимают механизм подавления ВИЧ в организме элитных контролеров. Если исследователи разберутся, они смогут разработать препарат, который поможет иммунной системе других пациентов уничтожать вирус.

Первой пациенткой, вылечившейся от ВИЧ-инфекции без терапии, стала американка Лорин Вилленберг в 2020 году. В настоящее время ей 67 лет, организм женщины контролировал вирус на протяжении почти трех десятилетий.

Пока известно лишь о двух случаях полного избавления от ВИЧ благодаря медицинской помощи. Оба пациента — лондонский и берлинский — пережили трансплантацию костного мозга.

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