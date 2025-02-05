Ученые утверждают, что эта одна специя помогает снять боль напряжения после тяжелой тренировки

Исследователи из Открытого университета Каталонии (UOC) проанализировали научные публикации и пришли к выводу, что умеренное потребление куркумина – главного активного компонента куркумы – помогает мышцам быстрее восстанавливаться и снижает боль после интенсивных тренировок.

Куркума, входящая в семью имбирных, с давних времен применяется как пряность и природный краситель в кулинарии. Ее корень содержит пигмент желтого или красного цвета, что является ключевым ингредиентом популярного в мире блюда карри.

Куркума ценится не только за свои кулинарные свойства. Она уже веками используется в традиционной азиатской медицине, а в последнее время куркумин – ее основной активный компонент – привлекает внимание ученых из-за своего влияния на здоровье. Исследователи группы Epi4Health из Открытого университета Каталонии (UOC) установили, что куркума и ее производные способствуют уменьшению мышечных повреждений и воспалений в системе опорно-двигательного аппарата после физических нагрузок.

"Употребление куркумина до и после тренировок ускоряет восстановление, уменьшает боль и улучшает антиоксидантную защиту организма", — пояснил Даниэль Василий Попеску-Раду, фармацевт и диетолог, возглавлявший это исследование. Он получает степень PhD в сфере здоровья и психологии, а также учится на магистратуре по спортивному питанию в UOC. Его научная работа выполнялась под руководством Патрисии Мартинес, преподавательницы факультета медицинских наук и команды экспертов университета.

Куркумин известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Хотя его польза подтверждена сотнями исследований, это исследование сосредоточено на его эффективности именно в спорте. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Международного общества спортивного питания.

"Мы анализировали научные данные о влиянии куркумина на восстановление мышц, снижение боли и потери силы после физических нагрузок, а также его способность уменьшать воспалительные процессы", — отметил Попеску-Раду. Он также подчеркнул, что эффективность вещества зависит от таких факторов, как дозировка, биодоступность и время приема.

В чем польза куркумина

Куркума: польза / Фото: pixabay.com

Специалисты отмечают, что куркумин помогает снизить воспалительные процессы в мышцах после физических нагрузок, снижает уровень окислительного стресса, облегчает боль и способствует лучшей подвижности суставов.

"Употребление куркумина в рекомендованных дозах после тренировок ускоряет восстановление", — пояснил Попеску-Раду. Он подчеркнул, что для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и корректировать дозировку под контролем специалиста.

Ученые определили, что оптимальная суточная норма куркумина для здоровых людей составляет от 1 до 4 г, особенно при выполнении эксцентрических упражнений, наиболее вызывающих мышечные микроповреждения.

"Лучший результат достигается, когда куркумин употребляется после тренировки", — подтвердила Патрисия Мартинес.

Особенности усвоения куркумина

Несмотря на доказанные полезные свойства, ученые отмечают, что эффективность куркумина зависит от многих факторов, в частности от гормонального фона, телосложения и индивидуальных особенностей метаболизма.

"Биодоступность куркумина можно повысить, сочетая его с другими веществами, например, пиперином. Однако проблема заключается в том, что разные группы участников демонстрируют разные результаты, что затрудняет обобщение данных, особенно для женщин-спортсменок или людей в периоды гормональных изменений", — отметил Попеску-Раду.

Специалисты подчеркивают, что, хотя полученные результаты многообещающие, для более глубокого понимания необходимы дополнительные исследования на более широких выборках.

"Куркумин может быть полезен для тех, кто активно занимается спортом, поскольку он помогает снизить уровень воспалительных маркеров и усилить антиоксидантную защиту. Однако, чтобы точно определить оптимальные формы и методы его усвоения, нужны дальнейшие исследования", — подытожили авторы работы.

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