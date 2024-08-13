Ученые узнали, какие продукты снижают риск деменции на 20%: обязательно добавьте к рациону

Последнее исследование показало, что люди, которые ели около 30 г красного мяса в день, являющиеся эквивалентом двух порций по 85 г в неделю, имели на 14% больший риск развития деменции, чем те, кто потреблял только до трех порций в месяц. .

Однако у людей, вообще заменивших ежедневную порцию красного обработанного мяса на орехи или бобовые, риск развития деменции снизился на целых 20%. Хот-доги, колбасы, беконы и другие мясные деликатели обычно содержат много нитратов, натрия и насыщенных жиров. Ученые уже давно поняли, что потребление этих продуктов тесно связано с развитием различных видов рака, в частности рака толстой кишки, диабета 2 типа, инсульта и других сердечных заболеваний.

Специалист по профилактической медицине и медицине образа жизни, не участвовавший в исследовании, доктор Дэвид Кац сказал, что это исследование было всего лишь наблюдательным. Оно производилось, чтобы показать связь, а не причины и последствия. Однако он также отметил, что болезнь Альцгеймера развивается именно из-за снижения когнитивных функций и повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний. А потребление красного обработанного мяса с ними тесто связано. Следовательно, любая новая порция такого продукта увеличивает риски.

Поэтому следует ограничить потребление красного мяса, добавив в свой рацион больше орехов, бобовых, овощей, фруктов, цельных зерен, семян. Также важно употребление жирной рыбы, которая содержит много Омера-3 кислот, которые полезны для здоровья мозга, нежирного мяса, типа индейки, курятины, свиной корейки.

Эксперты считают, что самый простой способ изменить свое питание – это готовить один раз в неделю блюдо на основе цельного зерна, фасоли, овощей, используя разнообразные специи для вкуса. А если хотите мяса, остановиться на небольших кусочках курятины. Также всегда выбирайте бурый рис, а не белый, цельнозерновой хлеб и макароны.

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