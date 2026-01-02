ТСН в социальных сетях

Ученые шокированы: это бразильское растение может уменьшить артрит естественным путем

Бразильские ученые исследовали редкое растение, известное как "пальто Иосифа", которое веками применяется в традиционной медицине для борьбы с воспалениями, инфекциями и паразитарными болезнями.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Растительные препараты для артрита

Растительные препараты для артрита / © pexels.com

Сначала специалисты провели химический анализ этанольного экстракта надземных частей растения, чтобы определить его биоактивные компоненты. Затем экстракт протестировали на моделях артрита, чтобы оценить его противовоспалительные свойства.

"Мы также выполнили токсикологические исследования под моим руководством, — объясняет доцент кафедры структурной и функциональной биологии Института биологических наук кампуса Ботуката Университета Науки ЮНЕП Ариэль Кристина Арена. — В моделях артрита мы наблюдали уменьшение отеков, улучшение состояния суставов и модуляцию медиаторов воспаления, что свидетельствует про антиоксидантное и тканево-защитное действие экстракта".

Растение Alternanthera littoralis ("пальто Иосифа") / © Фото из открытых источников

Растение Alternanthera littoralis ("пальто Иосифа") / © Фото из открытых источников

Ученые подчеркивают, что результаты исследования закладывают надежную основу для дальнейших доклинических испытаний и открывают перспективу создания растительных препаратов для лечения артрита и других воспалительных заболеваний. В то же время они предостерегают, что пока экстракт нельзя применять клинически.

Обратите внимание! Статья носит справочный характер и не заменяет консультации врача. Мы не несем ответственности за любой самостоятельно поставленный диагноз или использование информации из статьи. Если вас беспокоит здоровье, обратитесь к медицинскому специалисту.

