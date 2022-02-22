Ученые впервые записали активность умирающего мозга человека

Первая в мире запись умирающего человеческого мозга показала деятельность, подобную сновидениям.

Ученые впервые зафиксировали активность мозга умирающего человека, выявив паттерны мозговых волн, связанные с такими процессами, как сновидения и воспоминание.

Австралийские исследователи зафиксировали ее на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 87-летнего пациента с эпилепсией. За ним беспрерывно наблюдали, чтобы отслеживать приступы, но внезапно он умер от остановки сердца, пишет New Atlas.

Им удалось записать 15 минут активности мозга в момент смерти. Они сосредоточились на 30-секундном периоде, во время остановки сердца, и обнаружили повышенную активность типов мозговых волн, известных как гамма-колебания. Они участвуют в таких процессах, как сновидения, медитация и восстановление памяти, давая представление о том, что человек может испытывать в последние минуты своей жизни.

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«Посредством генерации колебаний, связанных с восстановлением или извлечением памяти, мозг непосредственно перед смертью может воспроизводить воспоминания о важных жизненных событиях. Примерно об этом и говорилось в сообщениях о предсмертных переживаниях людей. Проведя анализ, мы узнали: даже когда глаза наших близких закрыты, и они готовы оставить нас, их мозг может воспроизводить самые приятные моменты из прошлого», — сообщил автор исследования Аджмал Земмар.

Ученые также впервые нашли свидетельства того, что мозг человека способен скоординированно работать даже после того, как через него перестанет циркулировать кровь.

«Результаты нашей научной работы бросают вызов пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и поднимают важные последующие вопросы, например, связанные со сроками донорства органов», — пояснил Земмар.

Ученые подчеркнули: исследование было проведено с участием лишь одного человека, причем его мозг был поврежден эпилепсией. Поэтому для полной уверенности в результатах нужны дополнительные данные.