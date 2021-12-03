Ученые выяснили, как кофе влияет на зрение

Потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность.
Ученые из Канады выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychopharmacology.
Острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мельчайшие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических условиях. Динамическая острота зрения особенно важна во многих обыденных действиях. В новой научной работе исследователи проверили, как кофеин улучшает обработку зрительной информации.
В исследовании принял участие 21 доброволец. В один день они принимали капсулу кофеина (в дозе четыре миллиграмма на килограмм), а на следующий день — капсулу плацебо. С помощью компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, каждый участник имел динамические навыки остроты зрения через час и через час после приема кофеина.
Участники, принявшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость относительно движущихся целей малого размера. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина.
По словам ученых, потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность. Это важно для вождения автомобиля, езды на велосипеде или занятия спортом.
Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая болезнь печени или жировая болезнь печени, и на 49% реже умирать от хронической печени заболевания, чем те, кто не пил кофе.
Читайте также: