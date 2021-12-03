Ученые выяснили, как кофе влияет на зрение

Потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность.

Ученые из Канады выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychopharmacology.

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Острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мельчайшие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических условиях. Динамическая острота зрения особенно важна во многих обыденных действиях. В новой научной работе исследователи проверили, как кофеин улучшает обработку зрительной информации.

В исследовании принял участие 21 доброволец. В один день они принимали капсулу кофеина (в дозе четыре миллиграмма на килограмм), а на следующий день — капсулу плацебо. С помощью компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, каждый участник имел динамические навыки остроты зрения через час и через час после приема кофеина.

Участники, принявшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость относительно движущихся целей малого размера. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина.

По словам ученых, потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность. Это важно для вождения автомобиля, езды на велосипеде или занятия спортом.

Действительно ли кофе провоцирует бессонницу

Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая болезнь печени или жировая болезнь печени, и на 49% реже умирать от хронической печени заболевания, чем те, кто не пил кофе.

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