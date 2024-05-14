"Удивительная" диета Мэрилин Монро: архивное интервью раскрыло секреты питания и активности актрисы

В старом интервью журналу, который давно перестал существовать, была раскрыта вся правда об удивительном меню Мэрилин Монро и его вкусах в мире спорта. Что Мэрилин любила есть, чтобы оставаться в форме?

Жизнь культурной иконы всегда была проникнута настоящей тайной, пишут в Women'sHealth. Однако недавно найденное интервью для Pageant раскрыло немало интересных секретов, касающихся питания и физической активности Мэрилин Монро.

Чем питалась Мэрилин Монро

На завтрак икона стиля XX века любила есть сырые яйца. Как призналась сама звезда в старом интервью: "Мне говорили, что мои пищевые привычки совершенно удивительны, но я так не думаю".

Перед тем как принять утренний душ, она ставила разогревать чашку молока на плите, которую обязательно держала в номере гостиницы. Затем она разбивала в молоко два сырых яйца, сбивала их вилкой и выпивала, пока одевалась. Эту пищевую рутину Мэрилин дополняла таблеткой поливитаминов.

Ее обеды были поразительно богаты белком, хотя, как признавалась сама актриса, всегда были очень простыми. Каждый вечер она заходила на рынок, где брала стейк, баранью отбивную или немного печени, которую жарила в электрической духовке в своем номере гостиницы. Обычно к мясу она съедала четыре-пять сырых морковок, и все. Мэрилин даже смеялась, что, наверное, была отчасти кроликом, ведь их очень нравилась сырая морковь.

Возвращаясь домой с ее вечерних уроков театра, Мэрилин, как она сама призналась, выработала привычку останавливаться в кафе-мороженом Вила Райта, где заказывала ванильное мороженое, политое сверху горячим растопленным шоколадом. Она была уверена, если бы не ее обычный рацион, почти полностью состоявший из белковой пищи, она бы не могла себе такого позволить и не набрать лишний вес.

Каким спортом занималась Мэрилин Монро

Каким спортом занималась Мэрилин Монро / Фото: Associated Press

Она применила интуитивный подход к упражнениям, говоря, что никогда не считала свою фигуру столь исключительной.

По ее словам, она каждое утро уделяла как минимум 10 минут тренировкам с небольшими весами. Мэрилин разработала собственные упражнения для мышц, которые хотела поддерживать. Она соблюдала режим, хотя спорт никогда ей не нравился.

Каждое утро, когда она чистила зубы, умывала лицо и просыпалась после глубокого сна, она ложилась на пол у постели и начинала свою активность. Мэрилин называла ее простой процедурой для укрепления бюста. Упражнение состоит из подъема пятифунтовых гирь из расставленных рук в точку прямо над головой. Делать до 15 раз, медленно, повторяя упражнение еще 15 раз из положения с руками над головой. Затем, подняв руки под углом 45 градусов от пола, она двигала гири по кругу, пока не уставала.

Мэрилин призналась в интервью, что никогда особенно не увлекалась спортом на свежем воздухе и не желала добиться успеха в теннисе, плавании или гольфе. Хотя в те времена в Калифорнии, я не думаю существовала мода на загорелую кожу, Монро не считала ее привлекательнее белой. Более того, не думала, что загар здоровее.

Сон для нее был приоритетом. Мэрилин сказала, что имела вялый нрав по природе, не любила делать что-то наспех, в напряженной атмосфере. Утром ей очень тяжело было встать с кровати. В воскресенье, которая была единственным днем полного досуга, она могла пролежать в постели до двух часов после пробуждения, чтобы полностью проснуться.

Она указала, что спала от 5 до 10 часов каждую ночь, в зависимости от ее занятий, на очень широкой односпальной кровати. Актриса использовала одно тяжелое пуховое одеяло и летом, и зимой, но никогда не одевала ночные рубашки или пижамы, ведь те мешали ее сну.

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