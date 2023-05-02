Углеводы, которые можно есть на диете и худеть: вы будете удивлены, что именно

Какие запрещенные при похудении продукты можно есть

Обычно, когда речь идет о диетах на углеводы существует запрет, приходится отказываться от хлеба, риса, картофеля и т.д. Считается, что именно углеводы мешают худеть. Но это не совсем так.

Во-первых, углеводы нужны для организма, именно они являются значительным источником энергии для организма. Углеводы играют важную роль для здоровья кишечника, всего пищеварительного тракта.

Самое главное, соблюдая диету употреблять правильное количество углеводов. Об этом уверяет нутрициология Рианнон Ламберт. По ее мнению, калории, которые мы получаем от углеводов, должны составлять треть ежедневного количества калорий.

Какие продукты с углеводами и в каком количестве можно есть

Макароны

Клетчатка очень необходима для пищеварительной системы, мало того, она способна снизить риск такого заболевания как диабет второго типа. Чтобы получить клетчатку самый простой способ – есть макаронные изделия из цельной пшеницы, считает Рианнон Ламберт.

Для получения нужного количества клетчатки во время диеты достаточно съедать две горсти макарон в день. Макароны помогают похудеть,

поскольку надолго обеспечивают чувство сытости.

Рис

Поможет похудеть и коричневый рис – отличный источник пищевых волокон. Правильное количество – две горсти в день.

Картофель

Среди продуктов, которые можно и нужно есть во время похудения и картофель. Картофель также содержит много нужной клетчатки, кроме того – это источник витамина B6. Витамины группы B поддерживают здоровье нервной системы, участвуют в высвобождении энергии из потребляемых нами продуктов. Самый полезный картофель — запеченный. Рекомендуется съедать для похудения не более одной картофелины с размером с кулак.

Нутрициологиня рекомендует, что если вы хотите похудеть, нужно заменить рафинированные углеводы на крахмалистые овощи, картофель, кабачки, репу, пастернак.

Хлеб

Если употреблять в разумных пределах цельнозерновой хлеб является одним из самых опасных углеводов. Однако он богат клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и микроэлементами. Хлеб еще полезен тем, что обладает пребиотичным эффектом, многие виды хлеба не содержат транс- и насыщенных жиров. Для похудения нутрициология советует съедать два ломтика в день.

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