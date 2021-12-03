Украина вводит обязательную самоизоляцию для всех, кто вернулся из стран со штаммом "Омикрон"

Украина вводит обязательную самоизоляцию для всех, кто вернулся из стран со штаммом "Омикрон"

С 3 декабря Украина вводит обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление №1236 во время заседания Кабинета Министров Украины 1 декабря.

Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.

Как сообщает Коронавирус_Инфо, с 3 декабря правительство ввело новые правила для въезжающих из стран со стремительным распространением штамма «Омикрон».

Подробнее – в инфографике.

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Теперь лица, более 7 дней находившиеся на территории указанных стран в течение последних двух недель, должны будут пойти на самоизоляцию. Продолжительность самоизоляции – 14 суток.

Важно, что самоизоляция касается граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являющихся супругами или детьми граждан Украины, которые возвращаются в Украину с территории вышеупомянутых стран.

Наличие вакцинации, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении не является основанием для непрохождения самоизоляции или ее досрочного прекращения.

Иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно не проживающим в Украине и в течение последних 14 дней находившимся на территории указанных государств более семи дней, въезд запрещается вообще.

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Исключения являются иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Цель решения – избежать распространения нового и пока недостаточно изученного штамма “Омикрон” на территории Украины.

Министерство иностранных дел уже призвало украинцев воздержаться от поездок в страны, где обнаружили указанный вариант коронавируса.

Напомним, что украинцы, которые находятся на территории определенных стран, должны соблюдать все противоэпидемические требования и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

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