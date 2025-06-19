Кому противопоказана клубника и с каким лекарством ее нельзя есть / © Unsplash

Реклама

Также клубнику запрещают есть определенным категориям даже в маленьком количестве. Эта ягода, хотя и считается настоящей "витаминной бомбой", может лишь навредить здоровью, если употреблять ее неправильно.

В первую очередь, клубника известна как природный источник витамина С, фолиевой кислоты, марганца, калия. Она является природным антиоксидантом, поэтому, в общем, влияет на организм человека положительно. Клубнику часто советуют добавлять в диету, ведь она содержит много воды, а еще на 100 г ягоды всего 32 ккал, 4,9 г сахара, 2 г клетчатки и 0,3 г жира. Чем не отличный вариант для перекуса?

Впрочем, даже людям с отличным здоровьем и без противопоказаний, нутрициологи не рекомендуют превышать рекомендованную суточную норму, которая составляет около 300-500 г клубники в день.

Реклама

Кому противопоказана ягода клубника

Врачи не рекомендуют есть даже такое достаточно умеренное количество клубники людям со следующими заболеваниями:

пищевая аллергия;

желчекаменная болезнь;

повышенная кислотность желудка;

язвенная болезнь.

Пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями употреблять клубнику также следует осторожно. Особенно если они постоянно употребляют лекарственные препараты. Некоторые компоненты таблеток плохо взаимодействуют с веществами, содержащимися в клубнике, провоцируя побочные эффекты, усиливая или ослабляя их действие.

С каким лекарством нельзя есть клубнику

Антигистаминные препараты – самое популярное лекарство от аллергии плохо сочетаются с клубникой. Очевидно, что их принимают люди, имеющие аллергию на какое-либо вещество, а клубника является сильным аллергеном. Поэтому старайтесь любой ценой избегать эту ягоду. Употребление клубники даже в умеренных количествах может вызвать рвоту, крапивницу, диарею, воспаление и кожный зуд, покраснение.

Салицилат – в этих препаратах содержится ацетилсалициловая кислота (например, аспирин и т.п.). В клубнике содержатся природные салицилаты, а потому в сочетании с синтетическими они могут вызвать одышку и сухой кашель.

Реклама

Бета-блокаторы – они повышают в организме уровень калия, но клубника и самая богатая этим элементом. В сочетании с этим лекарством ягода может принести больше вреда, чем пользы. Прежде всего, вызвать гиперкалиемию — серьезное состояние, первыми симптомами которого являются головокружение и мышечная боль.

Антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента — клубника, когда сочетается с ними, может значительно усиливать их действие, вызывая побочные эффекты.

Читайте также: