Украинцы добавляют этот овощ в супы, но он может превратить их в яд: вы бы даже не догадались

Суп можно назвать именно тем блюдом, которое регулярно появляется на столе украинцев. И хотя у каждого есть свой фирменный рецепт, некоторые ингредиенты часто повторяются. Поэтому существует большая вероятность, что вы, как и многие другие, совершаете одну ошибку, которая превращает вкусный суп в настоящий яд. Проверьте себя!

Казалось бы, каждый украинец точно знает, как готовить бульон, ведь это достаточно простое блюдо, не требующее особых умений. Однако, оказывается, многие небрежно относятся к одному из важных ингредиентов почти каждого супа. Речь идет о луке, который большинство перед добавлением в блюдо обжаривает на сливочном масле или масле.

Конечно, добавление к кипящему бульону обжаренного лука делает блюдо ароматным. А еще как раз поджаренный, а не свежайший овощ, помогает сделать суп золотистым, его цвет более насыщенным и глубочайшим.

Однако исследования показали, что использовать в бульоне обжаренный лук — это не всегда лучший вариант. Ведь большинство готовит этот овощ неправильно.

О том, почему добавлять в суп жареный лук опасно, рассказал врач-диетолог Башар Эль-Хелоу из Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения PZH-PIB в Варшаве. Эксперт подчеркивает, хотя этот овощ действительно помогает улучшить вкус и цвет бульона, следует особое внимание уделять степени его обжарки. Дело в том, если передержать лук на сковороде и отправить в кипящую жидкость немного обугленные кусочки, в воде начнут выделяться опасные токсины, в частности акриламид.

Акриламид является химическим веществом, образующимся в некоторых продуктах питания в процессе их термической обработки. Чаще всего он образуется при нагревании крахмалистых продуктов, например зерна или картофеля. Однако последние исследования показали, что он также выделяется, если нагреть лук до температуры более 120 градусов.

Ряд экспериментов на животных показали, что акриламид может провоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе рака. Диетолог также предупредил, что вещество способно накапливаться в организме, нарушать функционирование нервной системы.

Как правильно жарить лук для бульона

Как правильно жарить лук для бульона / Фото: pixabay.com

Впрочем, не стоит полностью отказываться от добавления в супы жареного лука. Специалист предложил использовать более безопасную технику приготовления овоща, назвав три метода, которыми пользуется сам.

Прежде всего, он всегда лишается тех кусочков лука, которые подгорели на сковороде. И только после этого добавляет овощ в суп.

Также он поджаривает овощи на сухой сковороде с антиприграрным покрытием. Также, по его словам, можно использовать сковороду-гриль, чтобы не допустить обугливание лука.

Читайте также: