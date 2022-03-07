Украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава 0-800-60-20-19.

На сегодняшний день в контакт-центр привлечены медицинские работники таких специальностей как: психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

Также приглашаем к сотрудничеству врачей разных специальностей, готовых присоединиться к предоставлению дистанционных медицинских консультаций. Для этого просим заполнить анкету по ссылке

Министерство здравоохранения Украины также публикует информацию, в каких аптеках можно найти инсулин.

Минздрав вместе с Госликслужбой сформировал и обновляет список аптек, где можно получить инсулин.

Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, рекомендуем позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

На главной странице сайта содержится ссылка на список инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

При необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер: 0 800 60 20 19.