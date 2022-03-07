Украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию – Минздрав

Врачи разных специальностей предоставляют дистанционные медицинские консультации.

Украинцы бесплатно могут получить медицинскую консультацию. Сделать это могут через контакт-центр Минздрава 0-800-60-20-19.

Об этом сообщили на официальной странице Минздрава в Facebook.

В контакт-центр привлекли медицинских работников таких специальностей: терапевты, психологи, кардиологи, гинекологи, пульмонологи, хирурги и педиатры.

"Приглашаем врачей разных специальностей, которые готовы присоединиться к предоставлению дистанционных медицинских консультаций. Для этого просим заполнить анкету по ссылке", — говорится в сообщении.

Напомним, создан чат-бот для украинцев, где можно получить бесплатные онлайн-консультации от врачей.

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