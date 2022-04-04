Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» привились первой дозой вакцины Pfizer от COVID-19, которую им доставил ледокол «Ноосфера»

COVID-19 никуда не скрылся.

Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» прививались первой дозой вакцины Pfizer от COVID-19, которую 30 марта к ним доставил ледоколам «Ноосфера», передает Национальный антарктический научный центр.

Національний антарктичний науковий центр

Корабль доставил на антарктическую станцию вакцину и новую команду ученых, сменяющих зимовщиков, которые уже почти год проработали на станции и в ближайшее время будут возвращаться домой.

Національний антарктичний науковий центр

Национальный антарктический научный центр

В настоящее время прививки получили 12 зимовщиков, которые не были вакцинированы, потому что отправились на станцию в марте 2021, когда процесс вакцинации в Украине только начинался.

К сожалению, COVID-19 никуда не исчез. Украинцы продолжают болеть, и сейчас заразиться им стало еще легче. Кроме того, из-за войны не у всех больных есть доступ к необходимой медицинской помощи.

В Украине продолжают работать пункты вакцинации от COVID-19 в здравоохранительных учреждениях на территориях, где не происходят боевые действия.

Если вы находитесь в безопасности и хотите сделать базовый курс вакцинации или получить бустерную дозу, позвоните в ближайшую поликлинику и запишитесь на прививку.

Для людей, временно сменивших место жительства, в аптеках продолжает работать программа "Доступные лекарства".

"Все лекарственные препараты по рецепту человек может получить в любой аптеке бесплатно или, если препарат превышает определенную государством цену, то за небольшую доплату. На инсулины мы сняли любую доплату, и они бесплатны во всех аптеках, участвующих в программе "Доступні ліки", – объяснил Ляшко.