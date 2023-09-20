Украинский целебный суперфуд: зачем врачи рекомендуют есть облепиху

Врач-диетолог рассказал: в чем польза облепихи, что лечит ягода и облепиховое масло, как правильно употреблять и как приготовить облепиховый чай.

В сентябре созревает невероятно лечебная и полезная ягода, которая является источником антиоксидантов, витаминов, аминокислот и многих микроэлементов. Она содержит витамина С в 200 раз больше, чем в яблоках. И это осенняя королева украинских усадеб – облепиха. Врач-педиатр, диетологиня Марьяна Стегницкая рассказывает, почему очень важно включить эту ягоду в рацион взрослых и детей, и при каких заболеваниях может помочь облепиха.

В чем польза облепихи

Ягода облепихи полезна всеми частями: мякотью, косточками, соком и маслами. Она содержит 190 полезных соединений.

«Эти соединения содержат витамины А, Е, К, которые растворяют жиры, также липиды, органические кислоты, аминокислоты, углеводы, витамины группы В. Ягоды и облепиховые семена содержат аскорбиновую кислоту, антиоксиданты, токферолы, каротиноиды, фловоноиды и жирные кислоты», — говорит Марианна Стегницкая.

Польза этой ягоды неоценима: облепиха имеет в себе практически весь набор витаминов, минералов, клетчатки и 18 аминокислот, поэтому действует на организм как витаминная бомба. В ягодах содержится большая доля аскорбиновой кислоты, рибофлавина и тиамина, поэтому она очень полезна при простуде. Также облепиха способна замедлять процессы старения кожи, снимает напряжение и улучшает сон.

Укрепление иммунной системы. В ягодах облепихи в 200 раз больше витамина С, чем в яблоках. А нашему организму нужен этот витамин, чтобы был крепким иммунитет. Также витамин С помогает трансформировать жировые запасы в энергию, усваивать железо из продуктов растительного происхождения. Ягоды облепихи имеют высокое содержание флавоноидов – пигментов желтого цвета, которые в разы повышают иммунитет к различным инфекционным заболеваниям.

В ягодах облепихи в 200 раз больше витамина С, чем в яблоках. А нашему организму нужен этот витамин, чтобы был крепким иммунитет. Также витамин С помогает трансформировать жировые запасы в энергию, усваивать железо из продуктов растительного происхождения. Ягоды облепихи имеют высокое содержание флавоноидов – пигментов желтого цвета, которые в разы повышают иммунитет к различным инфекционным заболеваниям. Здоровье сердечно-сосудистой системы. Облепиховые ягоды благодаря высокому содержанию антиоксидантов нормируют повышенное давление, помогают в борьбе с образованием тромбов и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Также благодаря антиоксидантам облепиха помогает защитить организм от действия свободных радикалов, которые являются главной причиной старения, предотвращает рак и сахарный диабет.

Облепиховые ягоды благодаря высокому содержанию антиоксидантов нормируют повышенное давление, помогают в борьбе с образованием тромбов и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Также благодаря антиоксидантам облепиха помогает защитить организм от действия свободных радикалов, которые являются главной причиной старения, предотвращает рак и сахарный диабет. Поддерживает надлежащее функционирование пищеварительной системы. Поскольку ягоды содержат высокий уровень полиненасыщенной кислоты омега-7, это помогает снизить воспалительные процессы слизистой кишечника, глаз и половых органов. Ягоды облепихи также богаты клетчаткой, поэтому поддерживают на должном уровне общую микрофлору пищеварительной системы.

Поскольку ягоды содержат высокий уровень полиненасыщенной кислоты омега-7, это помогает снизить воспалительные процессы слизистой кишечника, глаз и половых органов. Ягоды облепихи также богаты клетчаткой, поэтому поддерживают на должном уровне общую микрофлору пищеварительной системы. Предотвращает старение кожи. Облепиховые ягоды содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, повышающие уровень коллагена, отвечающего за эластичность кожи.

Что лечит облепиха: целебные свойства облепихового масла

Заживляет раны. Самой ценной составляющей облепиховых ягод, конечно, являются их масла. Облепиховое масло имеет 35% в своем составе редкой пальмитолеиновой кислоты, являющейся компонентом кожного жира и поддерживающего состав ткани, заживляя раны.

Самой ценной составляющей облепиховых ягод, конечно, являются их масла. Облепиховое масло имеет 35% в своем составе редкой пальмитолеиновой кислоты, являющейся компонентом кожного жира и поддерживающего состав ткани, заживляя раны. Воспаление, нарушения желудочно-кишечного тракта. Облепиховые ягоды имеют высокое содержание олеиновой кислоты – до 17%, омега-3 и омега-6 в соответствии 34% и 35%, которые помогают регулировать обмен веществ в организме, предотвращая болезни кишечника.

Облепиховые ягоды имеют высокое содержание олеиновой кислоты – до 17%, омега-3 и омега-6 в соответствии 34% и 35%, которые помогают регулировать обмен веществ в организме, предотвращая болезни кишечника. Язва желудка, гастрит, другие поражения слизистой. Также масло из плодов и семян используют при всех заболеваниях желудка, для лечения ожогов, воспалений и обморожений тела, псориазе и т.д. Так как благодаря высокому содержанию антиоксидантов облепиховое масло обладает антибактериальным, противовоспалительным, болеутоляющим эффектом, также способствует регенерации тканей.

Также масло из плодов и семян используют при всех заболеваниях желудка, для лечения ожогов, воспалений и обморожений тела, псориазе и т.д. Так как благодаря высокому содержанию антиоксидантов облепиховое масло обладает антибактериальным, противовоспалительным, болеутоляющим эффектом, также способствует регенерации тканей. Регулировка повышенного давления. Эта ягода должна быть у гипертоников в свежем и замороженном виде. Поскольку облепиха содержит антиоксиданты, снижающие давление, улучшают эластичность сосудов, делая их более крепкими.

Как правильно употреблять ягоды облепихи и облепиховое масло?

Свежие ягоды. Взрослым следует употреблять не более пятидесяти граммов ягод в день, в то время как детям лучше ограничить порцию до десяти граммов. При болезни взрослым можно увеличить порцию до 5 столовых ложек.

Взрослым следует употреблять не более пятидесяти граммов ягод в день, в то время как детям лучше ограничить порцию до десяти граммов. При болезни взрослым можно увеличить порцию до 5 столовых ложек. Чай из перетертой облепихи с сахаром лучше пить один раз в день, поскольку он оказывает слабительный эффект. В чай можно добавлять мяту, имбирь, базилик и мед вместо сахара. Также можно производить морсы, перебив ягоды с медом.

лучше пить один раз в день, поскольку он оказывает слабительный эффект. В чай можно добавлять мяту, имбирь, базилик и мед вместо сахара. Также можно производить морсы, перебив ягоды с медом. Масло для профилактики или комплексного лечения следует принимать внутрь дважды в день – утром и вечером. Пить ее следует за 20 минут до еды по одной чайной ложке. Если масло используется наружно для лечения ожогов, то можно делать смесь масла и вазелина в равных частях, что будет очень эффективным средством.

Ягоды облепихи можно хранить свежими в холодильнике до двух недель. Если хотите сохранить их как можно дольше, тогда следует перетереть с сахаром и отправить в морозилку, так можно хранить облепиху до года.

Кому нельзя есть облепиху

У ягоды не слишком много противопоказаний, но ее нельзя употреблять при обострении болезней. Не следует есть ягоды при наличии камней в мочевом пузыре, почках и желчном пузыре. Поскольку облепиха оказывает желчегонное действие, это может способствовать движению камней и ухудшению работы пораженных органов.

Не следует есть ягоды, когда обостряется болезнь желудка, кишечника и поджелудочной железы. Облепиху не следует есть при панкреатите, гепатите и заболеваниях крови.

Не следует давать ягоды детям до 12 лет. Также следует ограничить их употребление беременным женщинам. Другим, тем, кто не имеет противопоказаний по здоровью, ягоды облепихи принесут только пользу.

Как приготовить чай из облепихи: простой рецепт вкусностей

Пока есть свежая ягода, ее можно замораживать, а также из нее готовят желе, варенье, мед, наливку, чаи и компоты. Делимся самыми простыми рецептами: что можно приготовить из облепиховых ягод.

Облепиховый чай. Для напитка понадобится 100 г облепиховых ягод, 500 мл воды, 1 апельсин, 1 ч. л. меда, 1 палочка корицы. Ягоды нужно помыть, высушить, засыпать в заварник и перетереть. С половины апельсина выжать сок и влить в заварник, добавить палочку корицы. Фруктовую смесь нужно залить крутым кипятком, закрыть крышкой и дать настояться 10 мин. Готовый чай перед подачей украсить ломтиками апельсина и добавить мед. Такой ароматный напиток взбодрит и согреет холодной осенней или зимней поры.

Для напитка понадобится 100 г облепиховых ягод, 500 мл воды, 1 апельсин, 1 ч. л. меда, 1 палочка корицы. Ягоды нужно помыть, высушить, засыпать в заварник и перетереть. С половины апельсина выжать сок и влить в заварник, добавить палочку корицы. Фруктовую смесь нужно залить крутым кипятком, закрыть крышкой и дать настояться 10 мин. Готовый чай перед подачей украсить ломтиками апельсина и добавить мед. Такой ароматный напиток взбодрит и согреет холодной осенней или зимней поры. Облепиховый мусс. Необходимо взять 400 г облепихи, 600 мл кипяченой холодной воды, 25 г желатина, 100 г сахара. В желатин всыпать 250 г воды и дать набухнуть, всыпать обмытую обмытую и перетереть, добавить 300 мл воды и перетереть через сито. Жмых от ягод пересыпать в кастрюлю, долить 300 мл воды, засыпать сахар, прокипятить 10 минут. Приготовленный сироп процедить и всыпать в желатин, остыть. Затем следует смешать ягодную смесь и сироп и взбивать 2 мин. до появления густой пены. Разлить в формочки, поставить в морозилку и через 30 минут можно подавать на стол.

Необходимо взять 400 г облепихи, 600 мл кипяченой холодной воды, 25 г желатина, 100 г сахара. В желатин всыпать 250 г воды и дать набухнуть, всыпать обмытую обмытую и перетереть, добавить 300 мл воды и перетереть через сито. Жмых от ягод пересыпать в кастрюлю, долить 300 мл воды, засыпать сахар, прокипятить 10 минут. Приготовленный сироп процедить и всыпать в желатин, остыть. Затем следует смешать ягодную смесь и сироп и взбивать 2 мин. до появления густой пены. Разлить в формочки, поставить в морозилку и через 30 минут можно подавать на стол. Облепиховый чизкейк. Для основания требуется 50 г цельнозернового печенья, 1 ст. ложка сахарной пудры, 1 ст. ложка какао, 1 ст. л. грецких орехов, 50 г растопленного масла. Все ингредиенты засыпать в блендер, размельчить, смешать с растопленным сливочным маслом, выложить в форму и разровнять. Для крема взять 250 г творога маскарпоне, 250 г творога «Филадельфия», 200 г облепихи, 2 ст. ложки меда; 1 ч. ложку лимонного сока. Из облепихи следует выжать сок, смешать сыры и мед. В смесь из сыра медленно всыпать сок ягод и лимона и тщательно перемешать. Крем нужно осторожно переложить в форму, разровнять и поставить в холодильник на 3-4 часа. Пусть вкушает здоровье.

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