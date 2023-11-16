Укрепляют иммунитет и уничтожают вирусы в организме: 5 продуктов, которые нужно есть раз в неделю

Эти продукты имеют большую ценность для нашего организма, потому что способны уберечь от многих заболеваний.

Есть список продуктов, которые обязательно нужно есть хотя бы раз в неделю. Это поможет укрепить иммунитет и уберечься от вирусных заболеваний. Рассказываем, какие продукты обязательно должны быть в недельном рационе, со ссылкой на пост нутрициолога Ольги Дорош в Instagram.

Рыба

Эксперт отмечает, что рыбу нужно есть хотя бы два раза в неделю. Идеально, если это будет красная рыба, скумбрия, сельдь или тунец. Порция должна содержать не менее 140 г рыбы.

Наверняка всем известно, чем ценна рыба. Она содержит полиненасыщенные жиры омега-3, которые являются сверхважными для крепости нашего здоровья. Это соединение обладает противовоспалительными свойствами, помогает мозгу бороться с поражениями, вызванными старением. Поэтому очень важно употреблять рыбу пожилым людям, это предупредит болезнь Альцгеймера и деменцию.

Также потребление рыбы помогает организму бороться с токсинами, попадающими внутрь из окружающей среды, в том числе из загрязненного воздуха.

Орехи

Нутрициолог советует каждый день съедать небольшую порцию орехов, около тридцати граммов.

Орехи полезны для здоровья суставов, мышц, сердечно-сосудистой системы и глаз. Они укрепляют иммунитет, придают сияние волосам, предотвращают ломкость ногтей. Также этот продукт снижает риск появления вирусных заболеваний.

Орехи рекомендуют употреблять людям с заболеваниями печени, почек и пищеварительной системы. Но следует не превышать норму, поскольку они достаточно калорийны.

Субпродукты

Это отличный источник гемового железа, который необходим для образования гемоглобина. Субпродукты насыщают наш организм витаминами группы В, магнием, цинком и селеном. Эти полезные микроэлементы крайне важны для должной работы мышц, нервной системы, формирования костной ткани и работы щитовидной железы.

Субпродукты – это также отличный источник белка, да еще значительно дешевле, чем мясо.

Субпродукты делятся на две категории. Первая группа – это печень, сердце, почки, язык и мозги. Вторая группа – рубец, головы, легкие, уши, суставы и кости. Из продуктов первой группы делают стейки, котлеты, паштеты и т.д. Вторая менее калорийна, но очень ценна белками соединительной ткани – коллагеном и эластином, а также минералами. Это позволяет готовить из них вкусный студень, заливное и бульон для вторых блюд.

Бобовые

Эксперт рекомендует добавлять в супы фасоль, горох, чечевицу. Также варить из бобовых вкусные гарниры – каши и омлеты. А из фасоли и чечевицы получаются отличные котлеты и начинка для пирожков.

Бобовые также содержат белок, железо и цинк, потому по ценности схожи с мясом. Также они содержат растительную клетчатку, фолаты и калий. А фасоль имеет часть насыщенных жиров и соли, но не содержит холестерина, поэтому безопасна для здоровья.

Кисломолочные продукты

Взрослым следует употреблять одну или две порции этих продуктов ежедневно. Для тех людей, которые имеют аллергию или не любят молочные продукты, есть альтернативные растительные виды, которые дополнительно обогащаются кальцием.

Кисломолочные продукты обладают бактериями, производящими молочную кислоту. Которая в свою очередь служит строительным материалом для клеток. Молочная кислота способна уничтожать попавшие в организм вредные бактерии и выделяет ферменты, помогающие усваиваться белку.

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