Улучшает зрение и память: ученые назвали продукт для здоровых глаз и ясного ума
Доказана польза авокадо для мозга. Ученые утверждают, что этот продукт действительно улучшает внимание и память.
Авокадо помогает защитить зрение и поддерживает мозговую работу.
Об этом свидетельствуют новые научные данные, опубликованные в Health Digest.
Издание, опираясь на несколько исследований, а именно в International Journal of Psychophysiology и Nutrients, сообщает, что авокадо содержит большое количество калия, клетчатки и ниацина, который снижает воспалительные процессы в организме. Кроме того, в его составе есть лютеин и зеаксантин — природные антиоксиданты, способствующие сохранению здорового зрения.
Авокадо является ценным источником полезных жиров, каротиноидов и витаминов А, Е и К. Эти вещества помогают предотвращать серьезные глазные заболевания, в частности возрастной макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии.
Чем полезно авокадо для мозга: результаты исследований
Ученые также доказали положительное влияние авокадо на когнитивные способности.
В исследовании журнала Nutrients говорится, что участники, которые в течение 6 месяцев ежедневно употребляли авокадо, продемонстрировали лучшую память, концентрацию внимания и быстрее решали задачи. В них также вырос уровень лютеина и улучшилась плотность макулярного пигмента, что напрямую связано с работой мозга.
Исследование в International Journal of Psychophysiology описывает период изучения влияния авокадо на людей с лишним весом. В течение 12 недель одна группа участников получала авокадо каждый день, другая — нет. Результаты показали, что именно в первой группе улучшились когнитивные функции, в частности, внимание и способность концентрироваться.
Ученые отмечают, что повышение уровня лютеина — лишь один из факторов, объясняющих положительный эффект. Вероятно, сочетание полезных жиров, клетчатки и комплекса витаминов в составе авокадо способствует лучшей работе мозга.
Таким образом, регулярное употребление авокадо положительно влияет не только на зрение, но и на когнитивные способности, делая этот фрукт настоящим суперфудом для здоровья.
