Как быстро вылечить солнечный ожог: советы бабушки / © Фото из открытых источников

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Во время летних каникул и отпусков особенно необходимо заботиться о защите кожи — без использования SPF-средств она мгновенно реагирует на солнечное излучение, что может обернуться болезненными ожогами и раздражением.

Тиктокерша по имени Морган обратилась к своей аудитории с вопросом об удивительных и подчас забытых советах, которые бабушке давали еще в детстве. Среди таких необычных методов в Сети активно обсуждают способ с использованием яичных белков: их наносят на обожженную кожу для быстрого облегчения боли и уменьшения ощущения жжения. По словам Морган, это старинное средство действительно действует мгновенно.

Охладить и успокоить кожу после солнечного ожога можно с помощью простого домашнего средства — пакетиков черного или зеленого чая. Сначала их следует настоять в теплой воде, после чего охладить в холодильнике. Когда они станут прохладными, их можно приложить к пораженному участку кожи на несколько минут. Также действенным вариантом будет использование мягкой ткани, смоченной в охлажденном чайном настое, ее прикладывают к обожженному месту для снятия воспаления и боли.

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Солнечный ожог проявляется болезненным покраснением, зудом и чувством жжения, а впоследствии кожа начинает шелушиться. Обычно полное восстановление занимает около недели. Как только появились первые признаки ожога, следует немедленно отойти в тень или помещение, а кожу охладить прохладным душем или влажным полотенцем.

Для облегчения состояния желательно нанести средство на основе пантенола — оно успокоит и смягчит пораженный участок. Чтобы не допустить обезвоживания важно пить много жидкости, а поврежденную кожу следует беречь от солнца и механического раздражения до полного заживления.