Упражнения после вакцинации против гриппа или COVID-19 повышают уровень антител в крови

Упражнения после вакцинации против гриппа или COVID-19 повышают уровень антител в крови

Ученые сравнили уровни антител в крови людей, которые после прививки занимались спортом, и эти же показатели у тех, кто избегал физической нагрузки.

Американские исследователи в статье, опубликованной в Brain, Behavior, and Immunity, поставили под сомнение рекомендацию избегать физических нагрузок сразу же после вакцинации.

В отдельных экспериментах они исследовали влияние 90-минутной велоэргометрии легкой и средней интенсивности или аэробных упражнений на свежем воздухе/беге трусцой, выполняемых один раз после иммунизации, на реакцию сывороточных антител на три разные вакцины (пандемический грипп H1N1 2009 г., сезонный грипп, и COVID-19).

Они сопоставили уровни антител в крови людей, которые после прививки занимались спортом, и эти же показатели у тех, кто избегал физической нагрузки. Через месяц после прививки уровень антител в крови оказался значительно выше у тех, кто занимался спортом в день вакцинации.

В послевакцинационный период у некоторых пациентов поднималась температура и болели мышцы, что сказалось на работоспособности. Но даже в случае если вакцина никак не повлияла на самочувствие, врачи рекомендуют бережнее относится к своему здоровью и не злоупотреблять интенсивными физическими нагрузками.

Как проходил эксперимент

Ученые из Университета Айовы во главе с Мариан Кохут. Они привили участников исследованиями тремя разными вакцинами: 20 человек — против серотипа гриппа H1N1, 28 человек — трехвалентным препаратом против трех серотипов гриппа, а еще 39 человек получили коронавирусную вакцину от Pfizer.

Затем пациентов разделили пополам: одна половина в течение получаса после введения вакцины начала выполнять физические упражнения (велотренажер или бег) на протяжении 90 минут, а вторую попросили избегать физических нагрузок. У всех участников взяли кровь для определения уровня антител до начала эксперимента, через две недели и через месяц после вакцинации.

Ученые получили неожиданный результат: у людей, которые занимались спортом сразу после вакцинации, уровни антител оказались в среднем выше, чем у тех, кто избегал физических нагрузок (p < 0,001). Причем такая картина наблюдалась для всех трех вакцин, а количество побочных эффектов в группах было сравнимым, то есть физическая активность не сказалась на самочувствии участников исследования.

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Исследователи считают, что эффект частично может быть опосредован активацией интерферона-альфа.

В предыдущих исследованиях на мышах антитела против интерферона-альфа существенно уменьшали у животных продукцию антител IgG после вакцинации. Тем не менее точные механизмы его действия еще предстоит понять, а кроме того, ученые полагают, что это лишь частично объясняет результаты. Они назвали несколько путей, так как физическая активность модулирует множество биохимических реакций, а также активность головного мозга.