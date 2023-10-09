Ущипните себя, так вы узнаете, что с вашей кожей на самом деле: тест

Как проверить, сколько вашей коже на самом деле лет, чтобы подобрать правильный уход – домашний тест.

Как правильно определить состояние своей кожи, чтобы выбрать правильный уход за ней, когда уже начинать пользоваться антивозрастной косметикой или еще очень рано? Эти вопросы, наверное, задавала себе каждая женщина. Ведь для ухода за кожей лица предлагается куча всего – увлажнение, питание, антивозрастная косметика. И не всегда понятно, какую именно ухаживающую косметику покупать. Но косметологи всегда рекомендуют ориентироваться на состояние своей кожи, а не на то сколько вам лет. Рассказываем, как точно определить, что пора прибегать к антивозрастным средствам: кремам, тоникам и сывороткам.

Как проверить состояние своей кожи, чтобы подобрать правильный уход

Здесь пригодится простой щипковый тест. Как его проводить? Ущипните себя за тыльную сторону ладони, подержите кожу 5 секунд и посмотрите, как быстро разгладится складка.

Как оценить результат тестирования кожи:

До 30 лет складка не должна формироваться вообще.

В 30-40 лет складка от щипания расправляется менее чем за 5 секунд.

В возрасте 40-50 лет складка расправится за 5-8 секунд.

В возрасте старше 50-ти лет складка видна более 8 секунд.

Тест поможет вам без анализов определить уровень эстрогенов – гормонов, влияющих на состояние кожи, потому что от них зависит уровень выработки организмом коллагена и эластина.

После 40 лет уровень этого гормона у женщин снижается, именно поэтому кожа становится менее упругой, теряет свою эластичность. Если тест показал, что состояние кожи не совсем соответствует вашему возрасту, тогда стоит присмотреться к антивозрастной косметике.

Также можно изменить свои привычки питания, добавив в рацион больше здоровой пищи. Продукты, богатые витамином Д, Е и полиненасыщенными кислотами омега-3 помогут сохранить молодость вашей кожи надолго. Эти полезные микроэлементы содержатся в морской красной рыбе, морепродуктах, орехах, зелени, кисломолочном сыре, оливковом масле, бобовых, печени, брокколи и авокадо.

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