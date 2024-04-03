Ускорит развитие одной болезни: ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло

Оливковое масло – природный источник полезных витаминов и минералов. Но последние исследования показали, что ее лучше изъять из рациона некоторых людей.

В частности, в оливковом масле содержатся витамины A, D, K, Е и две полиненасыщенные кислоты (омега-3 и омега-6), без которых человек не может обойтись. Употребление этого продукта оказывает положительное влияние практически на все системы организма — нормализует вес, способствует снижению уровня "плохого" холестерина, улучшает состояние сосудов.

Однако, как показало последнее исследование ученых из Гарвардского университета, опубликованное в издании Harvard gazette, оливковое масло может быть опасным для онкобольных.

Ключевым элементом оливкового масла является олеиновая кислота, а она, как показали результаты исследования, может спровоцировать метастазирование рака.

Как было обнаружено учеными, злокачественные клетки накапливают именно из олеиновой кислоты защитную жировую оболочку и создают ее в лимфатических узлах. Это в свою очередь снижает защитные возможности нашего организма, что может стать причиной усиленного метастазирования.

При этом следует отметить, что употребление оливкового масла не влияет на возникновение первичного рака.

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