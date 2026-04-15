ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Утренний напиток для похудения: почему стоит пить кефир с корицей за 15 минут до завтрака

Нутрициологи утверждают: стакан кефира с корицей, выпитый за 15 минут до завтрака, может мягко активизировать обмен веществ и снизить чувство голода в течение дня. Важную роль играет самое время употребления напитка.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Кефир с корицей для похудения

Кефир с корицей для похудения / © pexels.com

Специалисты объясняют: утренний организм нуждается в «запуске» пищеварительной системы. И вместо резкой нагрузки едой ему можно дать легкий старт в виде кисломолочного напитка со специей.

Кефир в этой комбинации выступает источником пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и могут оказывать влияние на регуляцию аппетита. Отдельные исследования связывают регулярное употребление кисломолочных продуктов с понижением уровня гормона голода грелина.

Корица, в свою очередь, известна способностью влиять на стабильность уровня глюкозы в крови. Это может уменьшать резкие колебания сахара и, соответственно, снижать тягу к сладкому.

В сочетании эти два ингредиента создают синергический эффект: поддержка пищеварения, более ровный аппетит и наилучший контроль пищевого поведения.

Почему важно пить именно за 15 минут до завтрака

По словам нутрициологов, тайминг имеет значение. Если выпить кефир с корицей вместе с едой, эффект снижается. Если слишком заранее — чувство голода возвращается.

15 минут считаются оптимальным интервалом: за это время напиток запускает мягкие процессы в пищеварительной системе и готовит организм к еде.

В результате завтрак может усваиваться более комфортно, без ощущения тяжести или вздутия.

Рецепт простой:

  • 1 стакан кефира (лучше не обезжиренного)

  • ½ чайной ложки молотой корицы

Ингредиенты следует смешать, дать напитку несколько минут настояться и выпить медленно.

Специалисты обращают внимание на выбор корицы. Цейлонская считается более качественной для регулярного употребления, в то время как кассия содержит больше кумаринов, поэтому ее следует употреблять умеренно.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на популярность напитка, он подходит не всем. Людям с повышенной кислотностью желудка кефир может вызвать дискомфорт. Также пациентам с диабетом следует согласовать регулярное употребление корицы с врачом.

Кефир с корицей за 15 минут до завтрака — это не «волшебное средство для похудения», а простой пищевой ритуал, который может поддерживать пищеварение и помогать контролировать аппетит при сбалансированном питании.

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie