Уже не 2 литра: врачи рассказали, какой объем воды нужно выпивать на день для здоровья

Сколько литров воды нужно выпивать на день / © unsplash.com

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Многие знают совет пить ежедневно по два литра чистой, негазированной воды, лучше всего из бутылки. Эта рекомендация часто пропагандируется в спортзалах и среди диетологов и нутрициологов.

Однако обширное исследование, опубликованное в престижном журнале Science, доказало, что потребность в воде у каждого человека очень индивидуальна.

В эксперименте принимали участие более 5600 человек из 23 стран — от младенцев до пожилых. Авторы исследования утверждают, что в среднем взрослым достаточно примерно 1,5 литра жидкости в день, а не два или два с половиной литра, как считалось ранее.

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Как понять, сколько воды нужно выпивать именно вам

Суточная потребность в воде зависит от нескольких факторов.

ваш возраст и вес;

уровень вашей физической активности;

климатические условия, в которых вы живете;

ваш социально-экономический статус.

Например, человек, выполняющий физическую работу в жару, тратит гораздо больше воды, чем офисный работник или фрилансер, проводящий зиму в прохладном помещении.

В то же время ученые отмечают: чувство жажды — это естественный и надежный сигнал, которому следует доверять.

“Идеальной нормы потребления воды для всех нет. Лучше всего слушать свое тело и реагировать на его потребности”, — говорят авторы исследования.

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Есть ли исключения из правил

Пенсионеры — это отдельная группа, требующая особого внимания. С возрастом организм требует меньше жидкости, а чувство жажды ослабевает, что значительно повышает вероятность обезвоживания. Кроме того, как отмечают эксперты, многие пожилые люди намеренно пьют меньше из-за страха перед недержанием или из-за приема мочегонных средств.

Люди, которые активно тренируются, особенно в жаркое время, нуждаются в значительно большем количестве воды. При этом важно не только пить воду, но и пополнять запас электролитов — натрия, калия и магния.

Как пить воду правильно

Вместо того чтобы строго отслеживать количество выпитой воды, эксперты советуют обращать внимание на простые сигналы своего тела:

Чувствую ли я сухость во рту?

Есть ли беспричинная усталость?

Какой цвет имеет моя моча?

Если моча стала темнее обычного, это может быть знаком обезвоживания.

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Главное — не относиться к питью воды как к обязательному разложению, а прислушиваться к реальным потребностям организма.

“Единственная универсальная норма воды для всех — это миф. Слушайте свое тело и реагируйте на его сигналы”, — подчеркивают авторы исследования.

Итак, гидратация должна быть гибкой: пейте тогда, когда нуждаетесь, а не потому, что кто-то так советует.