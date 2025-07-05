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Уже не 2 литра: врачи рассказали, какой объем воды нужно выпивать на день для здоровья
В течение длительного времени было мнение, что взрослый человек должен потреблять по меньшей мере два — два с половиной литра воды ежедневно. Однако последние научные исследования показывают, что эта рекомендация слишком упрощена и не подходит всем без исключения.
Многие знают совет пить ежедневно по два литра чистой, негазированной воды, лучше всего из бутылки. Эта рекомендация часто пропагандируется в спортзалах и среди диетологов и нутрициологов.
Однако обширное исследование, опубликованное в престижном журнале Science, доказало, что потребность в воде у каждого человека очень индивидуальна.
В эксперименте принимали участие более 5600 человек из 23 стран — от младенцев до пожилых. Авторы исследования утверждают, что в среднем взрослым достаточно примерно 1,5 литра жидкости в день, а не два или два с половиной литра, как считалось ранее.
Как понять, сколько воды нужно выпивать именно вам
Суточная потребность в воде зависит от нескольких факторов.
ваш возраст и вес;
уровень вашей физической активности;
климатические условия, в которых вы живете;
ваш социально-экономический статус.
Например, человек, выполняющий физическую работу в жару, тратит гораздо больше воды, чем офисный работник или фрилансер, проводящий зиму в прохладном помещении.
В то же время ученые отмечают: чувство жажды — это естественный и надежный сигнал, которому следует доверять.
“Идеальной нормы потребления воды для всех нет. Лучше всего слушать свое тело и реагировать на его потребности”, — говорят авторы исследования.
Есть ли исключения из правил
Пенсионеры — это отдельная группа, требующая особого внимания. С возрастом организм требует меньше жидкости, а чувство жажды ослабевает, что значительно повышает вероятность обезвоживания. Кроме того, как отмечают эксперты, многие пожилые люди намеренно пьют меньше из-за страха перед недержанием или из-за приема мочегонных средств.
Люди, которые активно тренируются, особенно в жаркое время, нуждаются в значительно большем количестве воды. При этом важно не только пить воду, но и пополнять запас электролитов — натрия, калия и магния.
Как пить воду правильно
Вместо того чтобы строго отслеживать количество выпитой воды, эксперты советуют обращать внимание на простые сигналы своего тела:
Чувствую ли я сухость во рту?
Есть ли беспричинная усталость?
Какой цвет имеет моя моча?
Если моча стала темнее обычного, это может быть знаком обезвоживания.
Главное — не относиться к питью воды как к обязательному разложению, а прислушиваться к реальным потребностям организма.
“Единственная универсальная норма воды для всех — это миф. Слушайте свое тело и реагируйте на его сигналы”, — подчеркивают авторы исследования.
Итак, гидратация должна быть гибкой: пейте тогда, когда нуждаетесь, а не потому, что кто-то так советует.