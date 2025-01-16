Узнайте свой возраст: простые упражнения от экспертов, которые покажут уровень вашего здоровья

Недавно в Сети стал популярен простой тест, разработанный известным фитнес-тренером Крисом Хиншоу, который оценивает уровень физической подготовки, выносливость, силу, а также помогает определить реальный возраст и потенциал для долгой активной жизни. Миллионы людей по всему миру уже его прошли. Для некоторых это стало предупреждением, а для других мощной мотивацией изменить свою жизнь.

Тест состоит только из двух упражнений, которые на первый взгляд смотрятся очень простыми. Однако, как показал опыт, с ними не каждый может справиться в определенном возрасте. Суть этого теста на старость заключается в проверке координации движений, равновесия, гибкости, баланса и силы мышц.

В первом упражнении нужно сесть на пол и встать с него. Если вы делаете это без труда и без помощи рук, это свидетельствует о хорошей физической форме, гибкости и координации, по словам экспертов. Если вы не можете выполнить упражнение без дополнительной поддержки (упираетесь руками в пол или другую поверхность) или вас при этом клонит в разные стороны, это указывает на низкий уровень физической подготовки, как отмечает известный фитнес-тренер.

Второе упражнение позволяет определить насколько хорошо сохранился баланс у человека в старшем возрасте, что является важным показателем общего состояния здоровья. В Сети стали очень популярными видео, в которых на основе шкалы оценивается возраст человека в зависимости от того, сколько времени он может простоить на одной ноге. Например, если вы смогли продержаться менее 5 секунд, это значит, что ваш возраст превышает 60 лет, от 6 до 10 секунд – 59-64 года, от 11 до 15 секунд – от 40 до 50 лет и так далее.

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