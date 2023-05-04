В 74 выглядит на 20: женщина рассказала, как всегда оставаться в форме (фото)

74-летняя Норма Уильямс из Ливерпуля, утверждающая, что имеет уровень физической формы 20-летней, поделилась своими главными советами, как выглядеть и чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.

Об этом пишет издание NeedToKnow.

Ранее она говорила о том, что находится в лучшей форме своей жизни и имеет больше энергии, чем в подростковом возрасте. Теперь Норма раскрыла свои секреты поддержания здоровой фигуры вне зависимости от возраста.

"Столько пожилых женщин отказываются от себя", — сказала изданию NeedToKnow Норма, которая сейчас живет в Сполето, Италия, где она управляет одной компанией вместе со своим партнером Лори, 85 лет.

Старение не обязательно может быть депрессивным процессом. Старостью надо гордиться — ты прожил дольше других и приобрел больше мудрости».

Что касается Нормы, ее здоровье и уровень уверенности в себе значительно улучшились за десятилетие. Ранее она сказала: «Врачи говорят мне, что у меня здоровье и физическая форма, как у очень здоровой 20-летней девушки. Но большую часть своих 20 лет я имела избыточный вес и переедала. Я ложилась спать с несколькими пакетами шоколадного зефира и только что нарезанным белым батоном. Я была разбита и все время чувствовала себя плохо.

В молодом возрасте у Нормы были проблемы с перееданием. Фото: Jam Press

Самая большая разница между мной в 20 и в 70 заключается в энергии. Мой уровень энергии вырос за последние 50 лет, и именно это побуждает меня жить так, как я живу сейчас. Люди обычно шокированы, когда узнают мой возраст. Часто незнакомцы останавливают меня и вежливо спрашивают, сколько мне лет”.

Женщина поделилась своими золотыми правилами, помогающими быть в форме и противостоять влиянию старения на свое тело, и они достаточно просты.

Не считайте калории

Невероятно, но, несмотря на свое стройное телосложение, Норма клянется, что не считает калории: “Каждый раз, когда вы хотите есть, даже если это происходит непрерывно – а у меня такое было! — Вы всегда должны выбирать здоровый вариант и избегать рафинированной и сладкой пищи.

Возможно, сначала вы набираете вес, употребляя сыры, хлеб грубого помола, рыбу, мясо, орехи, овощи, йогурты без сахара, с медом, фрукты – просто посмотрите, что такое здоровая пища. Но потом ешьте сколько хотите! Со временем вы увидите, что ваш аппетит уменьшится, потому что вы насыщаете свое тело. Желание часто есть исчезнет, и, естественно, вы потеряете вес, и ваше превосходство над вашим телом увеличится”.

Найдите свое "магическое число"

Норма уверяет, что каждый день делает растяжку и упражнения и рекомендует вам сосредоточиться на достижении цели, например 20 выпадов. Для любителей фитнеса это подразумевает регулярные растяжки и ежедневные прогулки по 9 км.

Она сказала: “Каждое утро вы должны делать растяжку – у вас есть время, поэтому используйте его с умом. Таким образом вы взбодритесь и готовы будете начать день. У меня есть "магическое число" 50. Итак, пока я кипячу чайник для чая, я сделаю 20 упражнений, еще 10 после того, как наллю воду в чашки, и еще 20 растянусь, пока делаю макияж.

Каждый день Норма делает физические упражнения. Фото: Jam Press

Ваше "магическое число" может быть 5 или 10. Я очень опытный фанатик физических упражнений, поэтому 50 упражнений было бы слишком много для большинства 74-летних. Если вы новичок, поищите в Интернете легкие упражнения для начинающих. Самое главное – начать. Вторая важная вещь — повторять традицию каждый день. Вам разрешено взять нечетный выходной день, но на следующий день попытайтесь сделать вдвое больше. Эта деятельность позволит установить контакт со своим телом».

Без перекусов

Хотя женщина настаивает, что вы можете есть сколько угодно, Норма рекомендует делать это за три приема – во время приема пищи – вместо того, чтобы перекусывать в течение дня: «Первый принцип – есть только три раза в день и не есть между приемами пищи. Это непросто, когда ты привык есть, когда хочется!

Моя диета не идеальна – я легко могу уничтожить четыре-пять пакетов с соленым печеньем после основного приема пищи. Но у меня есть два золотых правила, одно — никогда не перекусывать между приемами пищи. Стресс может заставить вас есть больше. И если у вас стресс, то ешьте больше.

Но убедитесь, что это из всех групп здоровых продуктов, какими бы калорийными они ни были. Я постоянно переедаю, но поскольку я ем в основном здоровую пищу, есть естественный предел, когда вам просто достаточно. Ешьте, пока не достигнете этого момента”.

Уверенность в себе – ключевая вещь

Хотя женщина хотела бы однажды пройтись на подиуме, начинающая модель Норма настаивает на том, что мы всегда должны сосредотачиваться на своем здоровье и уверенности в себе, а не пытаться подражать другим.

Женщина мечтает пройтись по подиуму. Фото: Jam Press

Она сказала: “Ваша самооценка улучшится, когда вы начнете продуктивнее работать над своим телом. Всё зависит от того, как ты себя чувствуешь, а не от того, как выглядишь. Если ты чувствуешь себя хорошо, ты будешь хорошо выглядеть! Не сравнивайте себя с каким-то созданным идеалом – это быстрый путь к несчастью.

Мы должны быть лучшей версией самих себя. Попытайтесь заняться деятельностью, которая отвлекает ваше внимание от того, как вы выглядите, — катайтесь на лошадях, плавайте, обучайтесь… во что бы то ни стало, что позволяет вам заинтересоваться чем-то другим, кроме того, как вы выглядите. Аура уверенности в себе, возникающая в результате таких занятий, может быть очень привлекательной. Подчеркивайте свою уникальность и наслаждайтесь этим.

Мне почти 75, и я пример уникальности. Когда я говорю моим молодым друзьям в возрасте 20 лет: “Может, моя одежда слишком тесна и коротка?”, они всегда отвечают: “Неважно, что ты одеваешь! Ты Норма!”.

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