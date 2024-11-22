В чем опасность прокладок: в некоторых ученые обнаружили вещества, которые вредят женскому здоровью

Как показало исследование, опубликованное в BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, в тампонах и прокладках содержатся химические вещества, которые нарушают работу эндокринной системы.

В нем было проанализировано 15 различных тестов, которые проводились с 2013-го по 2023 год с гигиеническими средствами для менструации, что доступны в США, Южной Корее и Японии.

В частности, в них содержатся легкие органические соединения, фенолы, фталаты, парабены, диоксины, диоксиноподобные вещества, ароматические химические вещества. При этом такие виды гигиенических средств, как менструальные диски и чаши, были протестированы недостаточно.

Оказалось, что ткани тела, соприкасающиеся с поверхностью прокладок и тампонов, обладают высокой проницаемостью. Поэтому через них в кровь могут попадать различные вещества, в частности, и те, что разрушают эндокринную систему.

Как показали предыдущие исследования, они могут влиять на уровень гормонов женщины, вызывая различные проблемы с ее здоровьем, в частности, достаточно серьезные гинекологические заболевания — миому матки и эндометриоз. Часто такие вещества имеют похожую на гормоны структуру, а потому могут вступать в химические реакции с их участием.

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